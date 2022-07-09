Kasapoğlu, Eski Japonya Başbakanı için Büyükelçi Kazuhiro'ya taziyede bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'ya taziyede bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 18:58
Kasapoğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'ya ilettiği taziye mesajında, eski Japonya Başbakanı Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Bakan Kasapoğlu mesajında, "Japon halkı adına sizlere en samimi taziyelerimi sunmak isterim. Türkiye- Japonya ilişkilerinin gelişmesinde çok önemli katkıları olan Sayın Abe'nin gayretleri her daim hatırlanacaktır." görüşlerine yer verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız