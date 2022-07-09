Malatya'da lunaparkta "gondol"dan düşen kişi öldü
Malatya'da lunaparktaki "gondol"dan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 21:37
Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.
112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız