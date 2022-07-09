Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 60 yaş üstü vatandaşlara bayram ziyareti

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yalnız yaşayan yaşlıların bayramlarını buruk geçirmemeleri için ziyaret programı düzenledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin ve beraberindeki görevliler, 60 yaş üstü yaşlıları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezgin, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda yaşlı vatandaşları bayram gününde yalnız bırakmamak için evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Daire başkanlığımız bünyesinde bulunan yaşlı birimi olarak Diyarbakır'da yalnız yaşayan, kimsesi olmayan yaşlılarımızı yapılan çalışmayla tespit edip kayıt altına almıştık. Bu yaşlılarımızın bütün eksiklerini tamamlıyoruz, ayda bir evlerine gelip temizliklerini yapıyor, sağlık sorunu olan yaşlılarımızın hastanelere ulaşımları da dahil birçok hizmeti kendilerine sağlıyoruz. Bugün de Kurban Bayramı dolayısıyla görevli arkadaşlarımızla birlikte ziyaretlerine gidip bayramlarını kutladık ve hediyelerimizi takdim edip hayır dualarını aldık."