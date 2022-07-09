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Takla atan otomobildeki anne öldü, ikiz bebekleri ve eşi yaralandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden ikisi bebek 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 23:07
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Takla atan otomobildeki anne öldü, ikiz bebekleri ve eşi yaralandı

D-650 kara yolunda Karasu'dan Adapazarı istikametine seyreden N.A. (41) idaresindeki 41 AGH 637 plakalı otomobil, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Takla atarak duran aracın sürücüsü, Türkmenistan uyruklu eşi G.A. (41) ve ikiz bebekleri S.A. ve S.N.A yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan baba ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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