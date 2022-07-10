Deprem, sel, yangın yaralarını TOKİ hızla sarıyor

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler sonrasında evleri zarar gören vatandaşların imdadına TOKİ yetişti. Bugüne kadar 40 bin afetzede ev ya da işyerlerine kavuştu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Afet meydana gelen illerimizde planlandığı şekliyle afet konutlarımızın teslimleri etaplar halinde sürdürülmekte, yıl sonuna kadar bütün afet konutlarının teslimi de yapılmış olacaktır" sözünü verdi.

Bulut, TBMM KİT Komisyonu'nda, yangın, sel, deprem gibi afetlerde ev ve işyerleri zarar gören vatandaşlar, kentsel dönüşüm ve şehit ailelerine verilen destekleri anlattı: Bulut'un mesajları şöyle:

FAİZSİZ KREDİ



2021 yılında 875 şehit ailesi ve görev malulü vatandaşımıza 148,8 milyon lira faizsiz konut kredisi kullandırılırken bu yıl kullandırılan faizsiz konut kredisi kişi başına 241 bin TL'ye yükseltildi.

40 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ



Özellikle ülke olarak yaşadığımız deprem, sel ve yangınların yol açtığı yaraların sarılması için yapımını başlattığımız ve kısa sürede büyük bir kısmını tamamlayarak teslim ettiğimiz konut projeleriyle vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında azami gayret gösterilmiştir.

Bu kapsamda Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun, Rize, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da toplamda AFAD kapsamında 40 bin konut ve köy evi, bin 900 iş yeri, 2 bin 200 ahır ve sosyal donatıları inşa edilmiş olup bir kısmının inşaatı da halen devam etmektedir.

YIL SONUNA KADAR HEPSİ TESLİM



Afet meydana gelen illerimizde planlandığı şekliyle afet konutlarımızın teslimleri etaplar halinde sürdürülmekte, yıl sonuna kadar bütün afet konutlarının teslimi de yapılmış olacaktır.

179 BİN KONUT DÖNÜŞTÜ, 73 BİNİ SÜRÜYOR



Bakanlığımızın ve idaremizin hedefleri doğrultusunda, afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu alanlara öncelik verilerek kentsel dönüşüm projeleri üretmeye devam ediyoruz.

TOKİ tarafından 179 bin konutun dönüşümü sağlanırken 45 ilde 108 proje yürütülmekte olup yaklaşık 73 bin konutun plan, proje ve inşaat süreçleri de devam etmektedir.

İSTANBUL'DA 15 BİN KONUT

İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 22 ilçede 35 projede toplam 27 bin konut ve ticari birimin üretilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmıştı.

Bu kapsamda 12 bin 73 konut ve ticari ünitenin inşaatı devam etmekte olup yaklaşık 15 bin konut ve ticari ünitenin proje çalışmaları da devam etmektedir.

ZÜBEYDE YALÇIN

