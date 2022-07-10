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Uzungöl'e turist akını: Konaklayacak yer kalmadı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, Kurban Bayramı'nda oteller, kafeler ve restoranlar yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranı yaşarken Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı korona virüs kaynaklı seyahat yasağını 1 Temmuz'dan itibaren kaldırmasının ardından bu ülkeden gelen vatandaşları Uzungöl'de yer bulmakta zorluk çekiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Temmuz 2022 09:56
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Uzungöl'e turist akını: Konaklayacak yer kalmadı

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve Arap ülkelerinden gelen yerli ve yabancı turistler Uzungöl'e yoğun ilgi gösterirken, turizm merkezi son yılların en hareketli günlerini yaşıyor.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, pandeminin ardından bu sezon son yılların en yoğun dönemini yaşadıklarını belirterek, özellikle Suudi Arabistan'dan gelen turistlerin yer sıkıntısını gidermek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Uzungöl'e rezervasyonların önceden yapıldığını, Suudi Arabistanlı turistlerin de 1 Temmuz'da yasakların kalkmasının ardından Uzungöl'e yoğun rezervasyon talebinde bulunduklarını kaydeden Keleş, bu talepleri yerine getirebilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

"Gelenleri geri çevirmek istemiyoruz"

Özellikle Suudi Arabistan'dan gelen turistlerin bölgede yer sıkıntısı yaşadıklarını, bunu da çözmek için arayışlara girdiklerini kaydeden Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, en hareketli günleri yaşamaya başladıklarını söyledi. Keleş, "2022 yılının en hareketli dönemine girmiş bulunmaktayız. Uzungöl 2 yıl pandemiden sonra hem gelen misafirlerimiz hem de işletmecilerimiz için 2022 yılı hepimize hayırlı olsun. İnşallah çok iyi geçeceğini düşündüğümüz bir yıl olacaktır. Hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından çok ümitliyiz. Zaten mevcut rezervasyonlara baktığımızda çok iyi durumdayız. Şu anda yüzde 90'nın üzerinde doluluk oranındayız. Daha önceki senelerde 2019 yılı öncesinde turizmin tam başlamadığı bir döneme gelmiş olmasına rağmen biz bu dönemde çok hareketli durumdayız. İnşallah daha hızlı gececiğini ümit ediyoruz. İki yıl hem pandemi hem de Suudilerin ülkemize gelişiyle alakalı sıkıntı yaşanıyordu bu anlaşmayla sonuçlandı" dedi.

Uzungöl'deki yoğunluğu Ortadoğu'dan gelen ziyaretçilerin oluşturduğunu kaydeden Keleş, "Uzungöl'de müşteri potansiyeli daha fazla Ortadoğu ağırlıklı. Şu anda mevcut rezervasyonlarımız yüzde 90'a geldik. Dolayısıyla Suudi müşterilerimizin yer bulmakta sıkıntı çektiklerini görüyoruz. Otellerin yanında pansiyonlarla inşallah bu sıkıntıyı gidermeye çalışacağız. Çünkü gelen müşterilerimizi geri çevirmek istemiyoruz. Uzungöl'ümüzü sadece para kazanma değil aynı zamanda gelen misafirlerimizi memnun bir şekilde göndermek istiyoruz. Uzungöl sadece doğasıyla tercih edilen bir yer değil aynı zamanda güvenle alakalı bir yerimiz. Ortadoğu insanının eşlerini tek başına herhangi bir yere göndermediğini ancak Uzungöl'de çok rahatlıkla serbestçe gece ve gündüz tek başına gezmeye gönderebiliyor. Bu bizim için aslında çok önemli bir güç önemli bir kazanımdır. Ortadoğu müşterilerimizin Karadeniz bölgesini özellikle Uzungöl'ü tercih etmesindeki en büyük sebep güvendir. Dolayısıyla Uzungöl hem doğasıyla hem havasıyla bana göre doğanın öncesinde güvendir bu güven bizim için çok önemli bir etkidir. İnşallah bu böyle devam edecek zaten münferit olaylar da sadece gelen misafirlerden kaynaklanan münferit olaylar olmuştur. Uzungöl'de yerel insanların meydana getirdiği bir olay bugüne kadar vuku bulmamıştır" diye konuştu.

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