İstanbul'un 'gözde liseleri' başarılı öğrencileri almak için yarışıyor

İstanbul'un en yüksek puan ve yüzdelik dilimle öğrenci kabul eden ilk 10 lisesi, Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarılı olan öğrencileri almak için yarışıyor.

Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi bu yıl merkezi sınavla 1450 öğrenciye kapılarını açacak.

LGS kapsamındaki tercihler 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam ederken, AA muhabiri, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı "2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri" listesine göre İstanbul'da en çok tercih edilen 10 okulun bilgilerini derledi.

- Verdiği eğitimle 5 asrı aşkın süredir adından söz ettiriyor

2. Bayezid tarafından "Galata Sarayı Enderun Mektebi" adıyla 1481'de kurulan Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi, öğrencilerine Türk diplomasına ek olarak Fransız Bakalorya diploması denkliği veriyor. Okulun mezunları, herhangi bir sınava girmeden Fransa'daki üniversitelere kabul ediliyor. Bir yıl hazırlık olmak üzere eğitim süresi 5 yıl olan okulda, Fransızca eğitimin yanı sıra İngilizce, Latince ve İtalyanca da öğretiliyor.

Tam gün eğitim verilen okulda, 68 öğretmen ve 711 öğrenci bulunuyor. Okulda, 29 derslik, 3 fen laboratuvarı, 3 bilgisayar sınıfı, 2 atölye, kütüphane, yemekhane, misafirhane, konferans ve spor salonları yer alıyor.

Geçen yıl 490,6558-500 puan ve 0,05-0,01 yüzdelik dilim aralığında bulunan öğrencileri kabul eden lise, bu yıl LGS ile 100 öğrenci alacakken, 50 öğrencisini ise Galatasaray İlkokulu ve Galatasaray Ortaokulunu başarıyla bitirenlerden kurayla seçecek.

- Öğrencilerine Almanya'da geçerli diploma alma fırsatı sunuyor

İstanbul Erkek Lisesi, öğrencilerine Türk ve Alman eğitim sistemlerinin müfredatlarının birleşiminden oluşan bir eğitim verirken, okulda bazı dersler Alman eğitim müfredatına, bazıları ise Türk eğitim müfredatına uygun işleniyor.

Bir yılı Almanca hazırlık olmak üzere eğitim süresi 5 yıl olan okulun mezunları, Alman lise bitirme sınavı olan Abitur'a katılarak ya da Alman Dil Diploması (DSD) B2/ C1'i edinmek üzere dil sınavına girerek Almanya'da geçerli bir diploma edinebiliyor.

43 öğretmen ile 35 derslikte 864 öğrencinin tam gün eğitim gördüğü okulda, 2 konferans salonu, 2 toplantı salonu, 4 çok amaçlı salon, kimya ve biyoloji laboratuvarları ile 2 müzik sınıfı, resim sınıfı, kütüphane, yemekhane ve revir bulunuyor. Geçen yıl 488,6887 ila 500 puan ve 0,09 ila 0,01 yüzdelik dilim aralığında yer alan öğrencilere kapısını açan okulun bu yılki kontenjan sayısı 150.

- İngilizce ya da Almanca temel dil eğitimi veriyor

Kabataş'taki Esma Sultan Konakları'nda daha önce kapatılan Aşiret Mektebi'nin yerine kurulan Kabataş Erkek Lisesi'nde 9, 10 ve 11'inci sınıflarda takviyeli olarak İngilizce okutulmaya başlandı. Kazandırılan yeni statünün ardından 1992-1993 yıllarında karma eğitime geçilen okul, 1998-1999 yıllarından itibaren Anadolu lisesi statüsüne alındı.

Günümüzde, hazırlık +4 yıl eğitim süresi uygulanan lisede, hazırlık sınıflarında 4 sınıf İngilizce, 2 sınıf Almanca temel dil olmak üzere eğitim veriliyor.

Okulun öğrencileri, uluslararası müfredata uygun olarak "İleri Düzey Yerleştirme Programı (Advanced Placement/AP)" ile üniversite seviyesinde ders ve diploma alabiliyor. Bunun yanı sıra öğrenen profili oluşturmaya yönelik "International Baccalaureate (IB) Diploma Programı" çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere DSD Sertifika ve Diploma Programı da sunuluyor.

Öğretim kadrosunda 70 öğretmen bulunan okuldaki 38 derslikte 909 öğrenci tam gün eğitim alıyor. Okulda, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarları ile konferans, toplantı ve spor salonları, bilgisayar ve resim sınıfı, kütüphane, atölye ve revir bulunuyor.

Lise, geçen yıl İngilizce eğitim veren bölümü için 484,5656 ila 500 puan ve 0,1 ila 0,01 yüzdelik dilim aralığında bulunan ile Almanca eğitim veren bölümü için ise 486,3008 ila 495,4055 puan ve 0,09 ila 0,01 yüzdelik dilim aralığında yer alan öğrencileri bünyesine kattı. Okul, bu yıl 120'si İngilizce, 60'ı Almanca bölümüne olmak üzere 180 öğrenciye daha kapısını açacak.

- Türkiye'nin bilim insanlarını, mühendis ve doktorlarını yetiştiriyor

Fen Lisesi Projesi kapsamında 1982'de Türkiye'deki ikinci fen lisesi olarak kurulan İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü yanında, "5. Murat Av Köşkü" olarak da anılan 40 dönümlük alanda bulunuyor.

Türkiye'nin bilim insanlarını, mühendis ve doktorlarını yetiştirmeyi hedefleyen okul, öğrencilerinin katıldığı ulusal ve uluslararası matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar olimpiyatlarında çeşitli madalyalar ile birçok TÜBİTAK ödülü aldı.

İngilizce ve Almanca eğitimin verildiği okulda, 41 öğretmen ile 29 derslikte 529 öğrenci tam gün öğrenim görüyor. Okulda, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ile toplantı, konferans ve spor salonları, bilgisayar, müzik ve resim sınıfı ile kütüphane, yemekhane ve 2 revir yer alıyor. Okul, 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla hazırlık + 4 yıl eğitim verecek.

Geçen yıl 478,7778 ila 500 puan ve 0,19 ila 0,01 yüzdelik dilim aralığındaki öğrencileri kabul eden okula, bu yıl 120 öğrenci yerleşecek.

- İlk 10'daki tek imam hatip "proje okul" özelliğiyle dikkati çekiyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 14 Ekim 1985'te Mehmet Dede'nin kurucu müdürlüğünde, "Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi" adıyla yabancı dil ile imam-hatip müfredatını birleştiren Türkiye'nin ilk Anadolu imam hatip lisesi olarak Beykoz'da öğretim hayatına başladı.

Öğrenci sayısının artması ve mevcut binanın yetersizliği sebebiyle 1990'da Kartal'a taşınan okul, bugünkü ismini aldı. İngilizce ağırlıklı yabancı dil hazırlık sınıfı imkanı sunan okul, uyguladığı uluslararası programlar ile fen ve sosyal bilimler programlarıyla "proje okul" olma özelliği taşıyor.

Okulun öğrencileri hazırlık sınıfındaki dil eğitiminin yanı sıra 9 ve 10. sınıflarda Cambridge'in genel ortaöğretim sertifika programı olan IGCSE, 11 ve 12 sınıflarda da International Baccalaureate (IB) programının eğitimini alabiliyor.

Kadrosunda 86 öğretmen bulunan okuldaki 48 derslikte 843 öğrenci tam gün eğitim görüyor. Okulda, ikişer kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarı ile toplantı, konferans ve spor salonları ile çok amaçlı salon, atölye, müzik ve resim sınıfı ile 2 bilgisayar sınıfı, 3 kütüphane, 2 yemekhane ve revir yer alıyor.

Bu yıl kontenjanı 150 olan okul, geçen yıl 460,7873 ila 497,8764 puan ve 0,67-0,01 yüzdelik dilim aralığında bulunan öğrencilere kapısını açtı.

- "Mavi çinili bina" bir buçuk asrı aşkın süredir gelecek nesilleri yetiştiriyor

Tarihi binası ve dış cephesinde kullanılan turkuaz renkli çinileriyle dikkati çeken Çapa Fen Lisesi'nin kadrosunda 45 öğretmen görev yaparken, 20 derslikte 522 öğrenci tam gün eğitim görüyor.

İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil eğitimi verilen okulda diğer tüm dersler Türkçe yapılıyor. Okulda, kız ve erkek öğrenciler için pansiyon, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ile toplantı, konferans, toplantı ve spor salonları, bilgisayar, müzik ve resim sınıfı ile kütüphane ve revir yer alıyor.

Geçen yıl 473,4353 ila 495,2503 puan ve 0,3 ila 0,02 yüzdelik dilim aralığında yer alan öğrencileri kabul eden okula, bu yıl 150 öğrenci girmeye hak kazanacak.

- "Türkiye'nin ilk sivil lisesi"nden öğrencilerine Almanya'da üniversite okuma imkanı

Bezmialem Sultan tarafından 1850'de "Valide Mektebi" adıyla kurulan Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Türkiye'nin ilk sivil lisesi olarak eğitime başladı.

Bünyesindeki Alman ve Türk öğretmenleri sayesinde 1 yıl hazırlık, 4 yıl lise eğitimi ile Almanca öğretimi yapılan okulda, ikinci yabancı dil olarak ise İngilizce öğretiliyor.

Hazırlık sınıfında DSD (Deutsches Sprachdiplom) A2, 10. sınıfta B1 (DSD-1) ve 12. sınıfta B2/C1 sertifikası verilen okulun başarılı öğrencilerine Alman hükümetince burs veriliyor. DSD-2 (B2 veya C1) diploması olan bir öğrenci, isterse Türkiye'de okumaya hak kazandığı bölümü Almanya'da başvurduğu üniversitede okuyabiliyor. Lise, 2021 yılı itibarıyla dünya genelinde en çok DSD diploması veren okul oldu.

Geçen yıl 472,5563 ila 485,9025 puan ve 0,32 ila 0,09 yüzdelik dilim aralığında bulunan öğrencilerin yerleştiği okul, bu yıl 180 öğrenciyi bünyesine katacak.

- Öğrencilerini dil eğitimi için yurt dışına götürüyor

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, 4 Haziran 1984'de eğitim-öğretim hayatına başladı. 48 öğretmenin görev yaptığı okulda, 24 derslik, robotik atölyesi, proje toplantı odası, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, kütüphane, satranç odası, müzik odası ve resim atölyesinde ideal eğitim koşullarında, deneyerek ve yaşayarak eğitim yapılıyor.

Hazırlık+4 yıl eğitim verilen ve ilk yıl derslerin İngilizce ağırlıklı olduğu okulda, sonraki yıllarda istenirse IB eğitim programı kapsamında ya da MEB eğitim programından eğitim görülebiliyor.

Anlaşmalı olduğu özel bir şirket ile her yıl isteyen öğrencilerini Almanya, Hollanda, ABD, Kanada ve İngiltere'ye götüren okul, öğrencilerini 1 ay boyunca İngilizce kurslarına tabi tutuyor. Almanca eğitimi de verilen okul, LGS sıralamasında ilk 500'de olan ve okul tercih eden öğrencilerine burs ve IB burs imkanı tanıyacak.

Geçen yıl 469,1318 ila 484,4302 puan ve 0,41 ila 0,11 yüzdelik dilim aralığında yer alan öğrencileri kabul eden okulda, bu yıl 120 öğrenci eğitime başlayacak.

- Dereceyle mezun olan öğrencilerine ödül ve burs veriyor

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren hazırlık +4 yıl eğitim veriliyor. Okulda, 20 derslik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve yabancı dil laboratuvarları, kütüphane, müzik ve resim odaları, spor salonu, kafeterya ile konferans salonu bulunuyor.

Eğitim alanındaki başarıların teşvik edilmesi amacıyla başlatılan ödül programları kapsamında her yıl okulu ilk 3 derece ile bitirenlere olmak üzere birincilere 25, ikincilere 15, üçüncülere 10 Cumhuriyet altını değerinde "Sakıp Sabancı Eğitim Ödülü" veriliyor. Ayrıca, okuldan mezun olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek puanı alan 3 öğrenciye de üniversite öğrenimleri süresince "Sakıp Sabancı Başarı Bursu" veriliyor.

Geçen yıl 461,7167 ila 483,0938 puan ve 0,64 ila 0,12 yüzdelik dilim aralığındaki öğrencilere kapılarını açan okula, bu yıl 120 öğrenci yerleşecek.

- İstanbul'un tek maarif koleji yeni "martı"larını bekliyor

Kadıköy Anadolu Lisesi, "Kadıköy Maarif Koleji" adıyla Moda'da 1955'te yabancı dille eğitim vermek amacıyla kuruldu. İngilizce hazırlık eğitiminin verildiği, ara sınıflarda ise birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Almanca okutulan okulda öğrenim görenler ve mezunları "Martı" olarak anılıyor.

Okul imzaladığı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kanada Nova Scotia International Students Program protokolü ile öğrencilerini, bir dönem ya da bir yıl Kanada devlet liselerine değişim öğrencisi olarak gönderiyor.

İstanbul'un tek maarif koleji olan, 96 öğretmenle 41 derslikte 1087 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, kampüs içinde kız ve erkek öğrencilerin kabul edildiği pansiyon, müzik, sanat ve bilim atölyeleri, laboratuvarlar, spor salonları, atölyeler, kütüphane, yemekhane ve 10 çok amaçlı salon bulunuyor.

Geçen yıl 458,8957 ila 478,3441 puan ve 0,74 ila 0,2 yüzdelik dilim aralığındaki öğrencileri bünyesine katan okulda, bu yıl 180 öğrenci eğitime başlayacak.