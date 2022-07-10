Karadeniz'deki doğal gazı taşıyacak boruların derin sulara serimi başladı

Sağlık Müdürlüğünden doktorun hastalara 'bakmıyorum' dediği iddialarına açıklama
Sağlık Müdürlüğünden doktorun hastalara 'bakmıyorum' dediği iddialarına açıklama
MEB'den 'Aile Okulu Projesi': 7 ilde 32 bin kişi yararlandı
MEB'den 'Aile Okulu Projesi': 7 ilde 32 bin kişi yararlandı
Haziranda yağışlar yüzde 45 arttı: İşte en çok yağış alan iller
Haziranda yağışlar yüzde 45 arttı: İşte en çok yağış alan iller
Yargıtay: Telefona yüklenen programla ele geçirilen yazışmalar delil olmaz
Yargıtay: Telefona yüklenen programla ele geçirilen yazışmalar delil olmaz
Akaryakıt fiyatları otomobil tercihlerini de değiştirdi
Akaryakıt fiyatları otomobil tercihlerini de değiştirdi
AYM, 'ihtiyat akçesi' itirazını karara bağladı
AYM, 'ihtiyat akçesi' itirazını karara bağladı
Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen 3.600'ü mahkemeye götürüyor
Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen 3.600'ü mahkemeye götürüyor
Vekiller de akaryakıt ve altın fiyatlarından dertli
Vekiller de akaryakıt ve altın fiyatlarından dertli
Deprem, sel, yangın yaralarını TOKİ hızla sarıyor
Deprem, sel, yangın yaralarını TOKİ hızla sarıyor
FETÖ'cü vekillerden Biden'a mektup: F-16'ları Türkiye'ye vermeyin
FETÖ'cü vekillerden Biden'a mektup: F-16'ları Türkiye'ye vermeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 ülke lideriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 ülke lideriyle bayramlaştı
Bakan Akar güvenlik korucularının bayramını kutladı
Bakan Akar güvenlik korucularının bayramını kutladı
Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ve KKTC Başbakanları ile bayramlaştı
Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ve KKTC Başbakanları ile bayramlaştı
Prof. Aydın: Vaka artışı yüzde 50, sarılıp, öpüşmeden bayramlaşın
Prof. Aydın: Vaka artışı yüzde 50, sarılıp, öpüşmeden bayramlaşın
Bayram yağmurla geliyor: 10 kente sarı uyarı
Bayram yağmurla geliyor: 10 kente sarı uyarı
EGM'den 'ruhsatsız silah' iddialarına ilişkin açıklama
EGM'den 'ruhsatsız silah' iddialarına ilişkin açıklama
Nöbet tutan askerlere bayram sürprizi! Duygusal anlar yaşandı
Nöbet tutan askerlere bayram sürprizi! Duygusal anlar yaşandı
Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Acemi kasaplar hastanelere akın etti
Kurban eti kaç derecede soğutulmalı?
Kurban eti kaç derecede soğutulmalı?
EYT'liye 'kademeli' emeklilik!
EYT'liye 'kademeli' emeklilik!
5 üniversiteye yeni rektör atandı
5 üniversiteye yeni rektör atandı
İstanbul'da bayram namazı heyecanı
İstanbul'da bayram namazı heyecanı
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na yeni atama
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na yeni atama
Sağlık çalışanlarını hedef gösteren imama çifte soruşturma
Sağlık çalışanlarını hedef gösteren imama çifte soruşturma
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Korona vakalarında artış var! Bakan Koca'dan uyarı geldi
Korona vakalarında artış var! Bakan Koca'dan uyarı geldi
Sel mağduru öğrenciler LGS tercihlerini mobil araçta yapıyor
Sel mağduru öğrenciler LGS tercihlerini mobil araçta yapıyor
TOGG'dan dev iş birliği! Dünyanın en büyük inovasyon platformu ile anlaşıldı
TOGG'dan dev iş birliği! Dünyanın en büyük inovasyon platformu ile anlaşıldı
TEDAŞ'ta veri sızıntısı: 208 bin kişi etkilendi
TEDAŞ'ta veri sızıntısı: 208 bin kişi etkilendi
Motorine 81 kuruş zam geldi
Motorine 81 kuruş zam geldi
Ana sayfaHaberler

Karadeniz'deki doğal gazı taşıyacak boruların derin sulara serimi başladı

Filyos açıklarında mesaisini sürdüren "Castorone" adlı gemi, derin sularda ilk boruları deniz tabanına yerleştirdi. Geminin sonbahara kadar yaklaşık 165 kilometre boru serimi yapması planlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Temmuz 2022 11:26
Yazdır
Karadeniz'deki doğal gazı taşıyacak boruların derin sulara serimi başladı

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak borular, sığ kısımların ardından "Castorone" adlı gemi tarafından derin sularda deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak proje" olarak tanımladığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

Her gün bir aşamanın daha geçildiği projede karadaki çalışmaların hızı denizde de aynı süratle ilerliyor. Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda 5 binin üzerinde personel mesai harcıyor.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde milli doğal gaz iletim sistemine bağlanması planlanan yerli gaz için yürütülen çalışmalar Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin yoğun mesai yürüttüğü çalışmalarda Sakarya Gaz Sahası ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni buluşturacak boruların da döşenmesi sürüyor.

İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru seriminde derin sulara geçildi. Sığ kısımlarda boru döşeme işleminde sona gelen "Castoro 10" isimli gemi, derin sular için görevini dev "Castorone" gemisine devretti.

6 Temmuz'da Filyos açıklarında demirleyen gemi, 325 uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 56 bin 529 groston ağırlığında.

Castorone'ye boru yüklemi işlemi de açıkta gerçekleşiyor. Filyos Limanı'nda bulunan her biri 12 metre uzunluğundaki borular destek gemilerine, ardından da yaklaşık 500 metre açıktaki Castorone'ye yükleniyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gemi, boru serimine başladı.

Dev geminin sonbahar başına kadar bu işlemleri bitirmesi planlanıyor.

- İlk borular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle indirilmişti

Karadeniz'e ilk borular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Haziran'da Filyos'ta gerçekleşen törende sığ kısımlardaki deniz tabanına indirilmişti. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün 'Bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız." demişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de aynı törende, "Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

- Günlük üretilecek 10 milyon metreküp gaz 2023'te şebekeye verilecek

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda olduğu gibi kademeli olarak artacak.

KAPAT [X]

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Ormanı yakmadan önce gittiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı
Ormanı yakmadan önce gittiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı
Uzman çavuş kazara kendini vurdu
Uzman çavuş kazara kendini vurdu
Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlendi
Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlendi
Bakan Kasapoğlu: 6 ayda 2 bin 232 madalya ile gurur yaşadık
Bakan Kasapoğlu: 6 ayda 2 bin 232 madalya ile gurur yaşadık

Bu Habere Tepkiniz

Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımında ilgili mevzuatı gereğince zorunlu olan bölüm başkanına jüride yer vermeyerek usule aykırı işlem tesis eden Üniversite işleminin iptaline yönelik tavsiye kararı verdi!
100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

Gelişmiş ülkeler rekabet gücünü artırmak amacıyla yetişmiş, nitelikli, eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Toplumların gelecekleri eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılıdır. Eğitime yapılan yatırımlar, toplumların geleceklerini belirlemektedir. Ayrıca iyi eğitilmiş bireyler topluma ve devlete yapılmış bir yatırım olarak görülmektedir.
Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

https://www.ebskisafilm.org/
Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Anayasa Mahkemesi, Hekim olan başvurucunun siyasi içerikli bir bildiriyi dağıtması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasını kabul etmekle birlikte, verilen Disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da

Kurbanın bereketi yıl boyu Kızılay'da
5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

İlave ödeme 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmüne göre emeklilikte yapılar bir ödeme şeklidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan tabip veya diş tabiplerini kapsar. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna göre emekli olan tabip veya diş tabiplerini de kapsayacaktır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, "Sınıf Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İ.Ö.) Programından mezun olduğundan bahisle, Coğrafya Öğretmenliği branşına alan değişikliği hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.
Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşkına döndü...

İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşkına döndü...

2017 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın kızı Dilara 18 yaşına bastı.