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'Mektepli Fırın'da üretilen ekmekler, sofralarla buluşuyor

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan fırında, okulun uygulama oteli ve yatılı okullar için ekmek üretiliyor. Günlük 15 bin ila 20 bin küçük ekmek üretme kapasitesine sahip fırında, öğrencilerin katılımıyla yaz döneminde de üretim sürüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Temmuz 2022 11:33
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'Mektepli Fırın'da üretilen ekmekler, sofralarla buluşuyor

İzmir'de meslek lisesi öğrencilerinin öğretmenleriyle "Mektepli Fırın" adını verdikleri atölyede, yatılı okullar ve okulun uygulama oteli için ekmek üretiliyor.

"Konaklama seyahat" ve "yiyecek-içecek hizmetleri" alanlarında yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geçen yıl, günlük 15-20 bin roll (küçük boyutlu) ekmek üretim kapasiteli fırın kuruldu.

Hamurun yoğrulmasından ekmek haline getirilmesine kadar her aşamada görev alan öğrenciler işin inceliklerini ustalarından öğreniyor.

Ramazan ayında öğrencilerin pide üretip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı fırında, şimdilik yatılı öğrencilerin yanı sıra okulun uygulama oteline ekmek çıkarılıyor.

Okulların kapalı olduğu dönemde de öğrencilerin katılımıyla fırında üretim yapılıyor.

Okul Müdürü Celal Gülcan, AA muhabirine, mesleki eğitim anlamında uygulama oteli ve birçok üretim alanları olan lisede geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığının planladığı proje kapsamında fırın kurduklarını söyledi.

Fırının ekmek üretme kapasitesinin çok yüksek olduğunu aktaran Gülcan, şöyle dedi:

"Günlük 15 bin ile 20 bin arasında roll ekmek üretme kapasitemiz var. Normal ekmek üretmek istersek 15 bin civarı üretebiliyoruz. Bunları öğrencilerimizle üretiyoruz. Şu anda da staj yapan öğrencilerimiz var. Okul döneminde normal derslerini burada yapan öğrencilerimiz oluyor. Bu mesleği öğrenmek, meslekte kendilerini yetiştirmek hatta ileride girişimci, çevreci bir üretici olmaları, fırıncılık sektörüne eleman yetiştirmek açısından burada usta öğreticilerimizin, öğretmenlerimizin nezaretinde eğitim alıyorlar."

- "Piyasayla rekabet gibi bir durumumuz yok"

Celal Gülcan, yakın zamanda bu ekmekleri İzmir'in muhtelif yerlerinde büfelerden vatandaşlara da ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yakında bu ürettiklerimizle öncelikle yatılı okullarımıza olmak üzere kamu kurumlarına ekmeklerimizi götüreceğiz. Okulumuzda zaten yatılı öğrencilerimiz var, orada ve uygulama otelimizde kullanıyoruz. Bunları diğer kamu kurumlarına da götüreceğiz. Piyasayla rekabet gibi durumumuz yok. Fırıncılık mesleğine, kalifiye, kaliteli, çevreci, verimli üretim yapabilen eleman yetiştirmek, derdimiz bu. Yoksa piyasaya rakip olmak, piyasanın işine engel olmak gibi amacımız hiç olmadı. Bu anlamda çocuklarımız gönüllü olarak burada işlerini severek yapıyor. Mesleki eğitim merkezinden de öğrencilerimiz burada görev almaya başladı. Tüm eğitimlerini burada verebilecek şekilde buraya derse getiriyoruz. Burada çalışıp para da kazanıyorlar."

Gelecek yıl daha çok öğrenciyi buraya almayı düşündüklerini vurgulayan Gülcan, son zamanlarda gıdanın öneminin daha iyi anlaşılmaya başladığını, bu anlamda çok faydalı bir iş yaptıklarını düşündüklerini belirtti.

- Öğrenciler memnun

Burada stajını yapan 12'nci sınıf öğrencisi Selin Yonca, okula geldiğinde yiyecek-içecek hizmetleri bölümünü hiç düşünmediğini, sonrasında ise bu alana merak duymaya başladığını söyledi.

Fırında ekmek yapmanın inceliklerini en ince ayrıntısına kadar öğrendiklerini dile getiren Yonca, bu anlamda kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Selin Yonca, şunları söyledi:

KAPAT [X]

"Gerçekten benim için güzel bir tecrübe, ustalarımızdan ve öğretmenlerimizden bilgi ediniyoruz. Çok gurur verici bir şey. Mezun olduğumuzda bir meslek sahibi olacak olmamız beni buraya yönlendirdi. Üniversitede de aşçılık düşünüyorum. Buradan mezun olduğumuzda çalışmak istesek bu anlamda yeterince bilgiye sahip olacağız. O yüzden çok mutluyum."

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