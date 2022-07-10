BioNTech için hatırlatma dozu randevuları açıldı

BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.

E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.

3 doz BioNTech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.

Hatırlatma dozu için BioNTech, Sinovac veya TURKOVAC'tan biri tercih edilebilecek.

Sinovac ve Turkovac'ta ise hatırlatma dozu aralığı ise 3 ay olarak belirlenmişti.

Aşı olmak isteyenler randevu alacak

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, COVID-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.