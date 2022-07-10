Askeri fabrikalar, orman yangınları için yangın kovası ve helikopter kanca kiti üretti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarının "rezerv güç" olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

MSB'ye ait 2 adet C-130 uçağı ve 18 adet çeşitli tipte helikopterin rezerv güç olarak kullanılması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "MSB Envanterinde Bulunan Hava Araçlarının Büyük Orman Yangınlarında Rezerv Güç Olarak Kullanılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü"nün imzalandığı hatırlatılan açıklamada, Bakanlığın bağlı şirketi ASFAT'ın yeni uygulama için imzalanan iki ayrı sözleşme ile hazırlıklara başladığı kaydedildi.

Söz konusu sözleşmeler ile Orman Genel Müdürlüğünün yangınlarla mücadelede ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman ve eğitimlerin ASFAT tarafından sağlanmasının kararlaştırıldığına işaret edildi.

Yapılan anlaşma kapsamında Orman Genel Müdürlüğü için ASFAT tarafından 20'si Türk askeri fabrikalarında olmak üzere 30 adet 2,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası, 5'i Türk askeri fabrikalarında olmak üzere 7 adet 7,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası ve 7 helikopter kanca kitinin üretildiği açıklandı.

Ayrıca ASFAT tarafından C-130 uçaklarından atılan ve havadan yangın söndürmek için kullanılan kutuların tedarik edildiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında bu sistemin kullanımı amacıyla pilotlara yangına müdahale eğitimi de verildiği, kısa süre içinde yangın söndürme kutularının üretiminin de Milli Savunma Bakanlığına ait askeri fabrikalarda yapılmasının planlandığı bildirildi.