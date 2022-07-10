CHP ve AK Parti'nin bayramlaşmasında 'EYT' tartışması

KURBAN Bayramı nedeniyle CHP'yi ziyaret eden AK Parti heyeti ile CHP heyeti arasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tartışması yaşandı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, EYT'de sıkıntı olduğunu dile getirmesi üzerine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Sizlerin, Sayın Genel Başkan'ın çok iyi bildiği, SGK Genel Müdürü iken uygulamalarının neticesinde ortaya çıkmış sonuçların getirdiği, bizim de çözmek zorunda kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız ve çözeceğiz inşallah" dedi.

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti. CHP heyetinde yer alan Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kacan, Gençlik Kolları MYK üyesi Uygar Elitog, genel merkezde önce AK Parti heyetini kabul etti. CHP heyeti, AK Parti heyetinde yer alan Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve MKYK üyesi Zeynep Şahin ile bayramlaştı.

KURBANLIK ATIŞMASI

CHP'li Jale Nur Süllü, sohbet sırasında ekonomiye değinerek, "Ülkede ekonomik koşullar çok sıkıntılı. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar kurban kesemedi bu dönem. Hayvan pazarına gittiğimizde, bütün satıcılar bekliyordu ne yazık ki. Pandemi döneminde daha iyi olduğunu söylediler" dedi. AK Parti'li Mustafa Yel ise kurban satıcılarının memnun olduğunu gözlemlediğini belirterek, "Tekirdağ'da dolaştım bayram öncesinde. Genelde satıcılarımız memnun olduklarını ifade etti" diye cevap verdi. Süllü'nün, "Eskişehir'de çok yakınıyorlar" demesi üzerine Yel, "Bizde gayet güzel. Bu anlamda bir problem yok. Bizim kendimizin de kurban kestiği satıcı ile ben konuştum. Bu sene tam tersine 'keşke daha fazla olsaydı elimizde de daha çok satardık' diyor" diye cevap verdi. Süllü de "Yüzde 80 kaldı ellerinde. Zaten besicilik kazanmıyor. Yem fiyatları çok arttı. Biz 1 yıl önce gezerken 70 lira olan yem fiyatları şu anda 398 lira" dedi. AK Parti'li Yel, "1 yıl önce 70 lira değildi. Ben de bu işi yapan birisiyim. Emin olun çuval fiyatı 150 lira. Sıkıntıları biliyorum; ama bu sürdürülebilir hale geldi şu anda çok şükür. Pandemi döneminin getirmiş olduğu zorluklar, Rusya- Ukrayna krizinin getirmiş olduğu zorluklara rağmen güçlü Türkiye Cumhuriyeti her türlü zorluğun üstesinden gelmeye devam edecek" diye konuştu.

EYT TARTIŞMASI

CHP'li Süllü'nün, EYT ile ilgili durumda da sıkıntı olduğunu dile getirmesi üzerine AK Parti'li Yel, "80'li yıllardaki uygulamalardan mütenasip, o dönemdeki sıkışmaların şu andaki çözümlenmesiyle ilgili bizim de tabii ki çabamız var. Bu, bizim dönemimizde başlamış bir zorluk değil. Bu, çok daha önce başlamış. Sizlerin, Sayın Genel Başkan'ın çok iyi bildiği, SGK Genel Müdürü iken uygulamalarının neticesinde ortaya çıkmış sonuçların getirdiği bizim de çözmek zorunda kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız ve çözeceğiz inşallah" diye konuştu.

Süllü'nün "20 yıldır iktidardasınız, 20 yıldır çözülmemiş olması" demesi üzerine araya giren Yel, "Çözüyoruz inşallah, merak etmeyin" dedi. Süllü, "Umudumuz, beklentimiz o yönde; ama bundan sonraki dönemde bize düşecek çözmek herhalde, diye düşünüyorum" deyince Yel, "Ona milletimiz karar verecek. İnşallah önümüzdeki yıl Haziran 2023 seçimlerinde biz bugüne kadar milletimizin verdiği her karara saygılıyız. Bundan sonra da vereceği kararlara saygılı olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin ardından CHP Genel Merkezi'ne DSP ve Vatan Partisi heyetleri ziyarette bulundu.