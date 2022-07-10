İsveç muhtıra sonrası 10 PKK'lının olduğu iade listesini hazırladı

Türkiye, teröristlerin iadesine yönelik talepleri hatırlatan yazıyı iki ülkeye gönderdi.

Üçlü mutabakat öncesine ait o iade taleplerinde, 33 PKK ve FETÖ mensubunun olduğu ortaya çıktı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan muhtıraya ilişkin takvim işlerken, Türkiye'nin yeni iade taleplerine, özellikle İsveç'in vereceği cevaplar merakla bekleniyor.

İsveç hükümeti 2019- 2022 yılları arasında Türkiye'nin 16 iade başvurusundan üçünü onayladı. Ancak imzalanan muhtıra sonrası sürecin hızlanacağını ortaya koyan adımlar gelmeye başladı.

İsveç basınında iade iddiası

O adımları gösteren ilk işaret İsveç medyasında yer aldı.

Ülke basını, İsveç Güvenlik Servisi'nin 10 PKK'lının yer aldığı bir liste hazırladığını yazdı.

Haberlere göre bu liste Türkiye'nin iade taleplerini karşılamak için kullanılabilecek.

İade süreci nasıl işleyecek ?

İsveç'te suçluların yabancı ülkelere iadesi, 1957 tarihli 668 numaralı Suçluların İadesine İlişkin Kanun ile düzenleniyor.

Kanun'un ilgili maddesine göre, iade talep eden ülke suçluya ilişkin belgeleri İsveç Adalet Bakanlığı'na iletmek durumunda.

İsveç Adalet Bakanlığı da kendisine ulaşan talep dosyalarını Kamu Savcılığı'na iletiliyor.

Kamu Savcılığı görüşünü hükümete sunduktan sonra, İsveç hükümeti iade talebi hakkında bir karar veriyor.

Ancak nihai olmayan bu karara, iadesi talep edilen kişinin Yüksek Mahkeme nezdinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Stokholm yönetimi, son olarak 2 sene önce Türkiye'nin bir iade talebini kabul etmişti.