Camisi yıkılan minare iki selde de ayakta kaldı

Geçen yıl 11 Ağustos'ta etkili olan sel felaketinde Çaydüzü köyünde 11 evin yanı sıra 1981 yılında yapılan cami de yıkıldı. Caminin 9 yıl önce inşa edilen minaresi ise selden zarar görmedi.

Köyde bu yıl 27 Haziran'da yaşanan selde ise bazı tarım arazileri zarar görürken, geçen yıl camisi yıkılan minare ayakta kaldı.

Köy sakinlerinden Sakine Demirbaş, AA muhabirine, geçen yılki selde bir akrabasının sel suyuna kapılarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Selde kendi evi ile değirmen, cami, imamın evi ve köy konağının da yıkıldığını anlatan Demirbaş, "İki selde de minarenin çevresini su aldı. Bu yılki selde su, evlere de yine zarar verecekti. Su, yolu götürünce evlerimiz kurtuldu. Minare bu selde de sağlam kaldı." dedi.

Ali Arslan da geçen seneki selde çok sayıda evin çöktüğünü belirterek, "Camimiz, köy konağımız da gitti, minare sağlam kaldı. Bu sene geçen senekinden fazlaydı sel. Çayın kenarları açıldığı için daha çok su geldi." ifadelerini kullandı.