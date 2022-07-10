Oto kurtarıcıdan düşen araca, otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Düzce'de, TEM'in Kaynaşlı geçişinde oto kurtarıcıdan yola düşen araca, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, TEM yolunun Düzce Kaynaşlı geçişinde meydana geldi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Temmuz 2022 18:57
Ankara yönünde giden T.K'nin kullandığı oto kurtarıcıda yüklü otomobil, yola düştü.
Ş.A yönetimindeki otomobil ise yola düşen araca arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Kazada otomobilde bulunan Ş.A (85) hayatını kaybederken, sürücü Ş.A, F.A, Z.A ve D.A ise yaralandı.
İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri de oto kurtarıcıyı kullanan T.K'nın ifadesi için emniyete götürdü. Kaza nedeniyle TEM yolunun bir şeridi trafiğe kapanırken, geçişler kontrollü sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik, normale döndü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız