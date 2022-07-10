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Kara Kuvvetleri timi, Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda birinci oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda, Kara Kuvvetleri Komutanlığının keskin nişancı timinin birinci olduğunu duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Temmuz 2022 21:39
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Kara Kuvvetleri timi, Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda birinci oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda, Kara Kuvvetleri Komutanlığının keskin nişancı timinin birinci olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye dahil 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda, Kara Kuvvetlerimizin keskin nişancı timi birinci oldu. Personelimizi kutluyor, kendilerine her daim başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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