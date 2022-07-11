Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Erzincan ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.