Terörist elebaşı Abdulkerim Ömer İsveç'e yalvardı: Osmanlı'yı yeniden kuracaklar

İsveç Meclisinde YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in davetlisi olarak İsveç'te bulunan Ömer, ilk gün kendisi ile görüşecek İsveçli bir yetkili bulamadı.

Kakabaveh'in sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer, Türkiye'nin bağımsızlığının 100. yılında Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kuracağını ve bunu engellenmesi için İsveç'ten yardım istedi.

Anlaşmayı durdurun

İsveç ve Finlandiya'ya yalvaran terörist elebaşı Abdulkerim Ömer, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını Türkiye ile NATO konusunda yapılan anlaşmanın da durdurulmasını istedi.