Acili 50 kişilik grup bastı! Doktorlar çalışmayı bıraktı

Hekim Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basıldı.

Sağlık çalışanları, güvenlikleri sağlanıncaya kadar hizmetten çekildi.

Hekim Birliği Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları, bir grup tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Paylaşımda "Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir"ifadelerine yer verildi.

BAŞHEKİMLİKTEN AÇIKLAMA

- Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliğince, hasta yakınları tarafından "acil servisin basıldığı ve hizmet vermediği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başhekimliğin yazılı açıklamasında, dün saat 21.00 civarında acil servise trafik kazasında yaralanan bir kişinin getirildiği, yapılan gerekli müdahalelere rağmen hasta yakınlarının taşkınlık çıkardığı, hastaneye zarar verdikleri ve görevlileri tehdit ettikleri belirtildi.

Bunun üzerine adli makamlar ve emniyetle irtibata geçildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik endişesi olduğunu belirten hekimlere izin önerilmiş, kendileri göreve devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Acil servis hizmeti gerekli düzenlemeler yapılarak devam etmiştir. Olay sosyal medyada 'Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik grup tarafından basıldı' şeklinde haberleştirilmiştir. Acil servise trafik kazası sebebiyle başvuran hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, özetlendiği şekilde üzücü olaylar yaşanmıştır fakat bunun 'acil servisin basılması' şeklinde tanımlanması doğru değildir. Haberlerdeki 'acil servisin hizmet vermediği' yorumu da gerçek dışıdır."