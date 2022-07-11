Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 14:52
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 4-10 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız