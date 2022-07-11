AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa'daki soykırıma uluslararası camianın sessizliği, kararsızlığı ve duyarsızlığının en az yapılan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin ve acı izler bıraktığını söyledi.

Kurtulmuş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te işlenen soykırımın 27'nci yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuştu.

İnsanlık tarihine kara leke olarak geçen Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, soykırım kurbanı şehitlerin geride kalan kederli yakınlarına ve tüm Boşnak kardeşlerine en içten taziyelerini sunduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti adına "bu insanlık suçunu" bir kez daha en kuvvetli ifadelerle lanetlediğini aktardı.

Numan Kurtulmuş, "Rahmetli Aliya İzetbegoviç'in 'Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' sözlerinden yola çıkarak, bir daha bu acıların yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Srebrenitsa katliamı sırasında uluslararası camianın ortaya koyduğu sessizlik, kararsızlık ve duyarsızlık en az yaşanan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin ve acı izler bırakmıştır." diye konuştu.

Srebrenitsa'da yaşanan tarifsiz acının hala hissedildiğini belirten Kurtulmuş, "Srebrenitsalı bir yavrunun, belleğimize kazınan 'Çocukları küçük kurşunlarla mı vururlar anne, akar mı onların da kanları?', o çığlığı bugün de yüreğinde hisseden, insanlık adına, bundan sonra bir daha bu duyguların yaşanmaması için gayret gösterenlere ne mutlu." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, soykırım suçlularının uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmasının önemine işaret ederek, acıların tekrarlanmaması için küresel ölçekte artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı hep beraber mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek halkına yolladığı mesajı okudu.

Kurtulmuş, programın düzenlendiği fabrikadaki fotoğraf sergisini de ziyaret etti.

Programa AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.