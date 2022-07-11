Bakan Varank: Türkiye katma değerli gıda ve içecek üretiminin merkezi olacak

Bakan Varank, söz konusu Merkeze ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "200 ileri teknolojili makine ve ekipman, 9 pilot işleme tesisi, 84 modern laboratuvar cihazı, 5 bin 800 metrekare kapalı alanla Türkiye, TÜBİTAK'ın öncülüğünde gıda ve içecek sektöründe katma değerli üretimin merkezi olacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de gıda ve içecek sektörü, yenilikçi ürünlerini tasarlayacağı, geliştireceği ve analiz edeceği teknolojik bir altyapıya kavuştu.

Bu çerçevede sektörde faaliyet gösteren tüm firma ve girişimlere açık olan Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu hizmete alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut tarafından açılan tesis, ileri teknoloji barındıran özellikleriyle dikkati çekiyor.

Gıda ve içecek sektöründeki girişimciler için TÜBİTAK MARTEK kapsamında bir kuluçka merkezi olarak da görev yapacak TÜBİTAK MAM Gıda İnovasyon Merkezi, 200 ileri teknolojili makine ve ekipmanıyla iş yapma kültürünü geliştirecek, yenilikçi ürün ve süreç geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Bu sayede işletmelerin Ar-Ge maliyetleri azalacak. Tesiste, minimal işlenmiş gıdalar, fermente meyve ürünleri ve meyve suyu, fındık ürünleri, bitkisel ekstraksiyon ve çay, hazır yemek, deniz ürünleri, starter kültürle süt ürünleri pilot üretim hatları yer alacak.

- TÜGİP faaliyete geçti

Türkiye'nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD kapsamında, TÜBİTAK öncülüğünde Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) kuruldu. Merkez ve platform, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin eş finansmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında faaliyete geçti.

- Üretim üssü olacak

Merkezin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemize ilk defa gıda sanayine yönelik bu kapsamda ve geniş imkanlara sahip bir altyapı kazandırmayı başarmış oluyoruz. Bu tesis ve platformla gıda ve içecek sektöründe Ar-Ge ve birlikte geliştirme kültürünün artmasını, katma değerli ürünlerin geliştirilmesini arzu ve temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, gıda üretiminde sürdürülebilirliğin ve verimliliğin artırılmasının artık bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Yeni dünya düzeninin sunduğu fırsatları da doğru şekilde kullanarak bu potansiyelimizi daha da geliştirecek ve ülkemizi bütün üretim alanlarıyla birlikte gıda üretiminde de dünyanın bir üretim üssü haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Rekabet gücünü artıracak

TÜGİP ile gıda ve içecek sektörünün bölgesel ve uluslararası çapta yenilikçiliğe dayalı rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Platform, gıda sanayisinin sonuç odaklı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını birlikte gerçekleştirmek üzere bilgi ve altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak.

- Kapsayıcı bakış açısı

"Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" yaklaşımıyla kurulan TÜGİP, Türkiye'nin gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm paydaşları kapsıyor. İletişim ağı ve kümelenme platformu olan TÜGİP, firmaların ürün ve fikirlerini hayata geçirmeleri, inovasyon ve Ar-Ge maliyetlerini azaltmaları ve iş birliğinin gücünden yararlanmaları için bütünsel çözümler sunuyor.

- Kapsamlı Ar-Ge çalışmaları

Gıda İnovasyon Merkezi de TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Gıda Araştırmaları Başkan Yardımcılığı bünyesinde Gebze'de 5 bin 800 metrekare kapalı alanda kuruldu. Merkezde, gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için 9 pilot ölçekli işleme hattı ve ileri gıda inovasyon laboratuvarı bulunuyor.

- Aynı zamanda kuluçka merkezi

Merkezde 200 makine ve ekipmanla donatılmış minimal işlenmiş gıdalar, fermente meyve ürünleri ile meyve suyu, fındık ürünleri, bitkisel ekstraksiyon ve çay, hazır yemek, deniz ürünleri, starter kültür ile süt ürünleri işleme hatları yer alıyor.

Merkezde ileri gıda analizlerinin yapılabileceği 84 modern laboratuvar cihazı da bulunuyor. Merkez, aynı zamanda, gıda sektöründeki girişimciler için bir kuluçka merkezi olarak da tasarlandı.

- İşleme hatlarını rahatlatacak

Gıda sanayicilerinin makine ve insan kaynağı yatırımı yapmadan istifade edebileceği merkez, işleme hatlarını durdurmadan yeni ürün geliştirme ve ürün iyileştirme faaliyetlerine imkan veriyor. Merkez ile işletmeler, uygun maliyetlerle ve kaliteli bir şekilde ölçeklendirme yapabilecek.

- Ölçme büyütme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Rekabetçi Sektörler Programı başlığı altında 2018'de INNOFOOD projesine başladıklarını anımsattı.

O gün gıdaya olan ihtiyaç ve Kovid-19 salgını sonrası düşünüldüğünde nasıl doğru bir başlangıç yaptıklarının ortaya çıktığını ifade eden Mandal, Gıda İnovasyon Merkezi ile laboratuvarda geliştirilen çalışmaların ürünleşme, yani seri üretim öncesinde 9 farklı gıda sektörüne yönelik ölçek büyütmenin hedeflendiğini bildirdi.

Mandal, TÜGİP'e üye 78 şirketin birbirlerinden öğrenecekleri bir model geliştirdiklerinin altını çizerek, "Rekabet öncesi iş birliğinin bir örneğini burada göreceğiz. Birlikte öğrenip birlikte geliştirecekler. Bir diğer başlık da burada 40 girişime ofis sağlayacak kuluçka merkezi olması. Bunu çok kıymetli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı ve INNOFOOD Proje Koordinatörü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar ise TÜGİP'in tüm gıda ve içecek sektörünün bir araya geldiği bir iletişim ağı, bir kümelenme platformu olduğunu belirterek, "Birlikten güç doğar mantığıyla burayı özel sektörün hizmetine açtık. Gıda ve içecek sektörü ile beraber yeni ürünler geliştireceğiz. Ülkemize katma değer yaratacağız." dedi.

Büyük firmaların yenilikçi ürünler geliştirmek için işleme hatlarını durdurma şanslarının bulunmadığı vurgulayan Alaşalvar, "Büyük firmalar buraya gelerek ufak denemelerle sonuca ulaşabilirler." ifadesini kullandı.

- Lokomotif olacak

Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, TÜGİP'in sanayinin ve startup'ların gelişmesi için çok faydalı olacağını ifade ederek, "Biz de bu projeden faydalandık. Bir ay önce yeni bir ürünümüz çıktı, propolisli boğaz spreyi. TÜGİP sayesinde geliştirdik. Sanayi ve TÜBİTAK iş birliğini çok önemsiyoruz. Kendi Ar-Ge merkezimiz de var. Burası ile eşleştirerek çalışıyoruz. TÜGİP, gıda sanayinin ilerlemesi için bir lokomotif olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Sektörü daha ileri taşıyacak

Kızılay İçecek Ar-Ge ve Kalite Direktörü Tuğba Şimşek, TÜGİP'te gıda sektöründeki KOBİ'lerin ve büyük işletmelerin sürdürülebilirlik alanında proje gerçekleştirilebileceğine işaret ederek, "Bu yapılanma sektörümüzü daha ileriye taşıyacak. Kızılay İçecek olarak Ar-Ge çalışmalarında burada yer almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ak Gıda Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Ayşen Can, proje kapsamında birçok işletmenin aktif olarak kullanabileceği pilot tesislerin mevcut olduğuna işaret ederek, "Bizler gibi büyük tesisler, üretim denemelerini büyük tonajlarda gerçekleştiriyoruz. Burada minimal çapta denemelerle verimli projelere imza atabileceğiz. Hayal ettiğimiz bazı şeyleri üretim hatlarında denemek mümkün olmuyor. Burada 100 litre sütle istediğimiz denemeyi gerçekleştirebileceğiz." bilgisini verdi.