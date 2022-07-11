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Bakan Koca çağrı yapmıştı: Hatırlatma dozu randevuları doldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozu çağrısının ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde Covid-19 aşısı için uzun kuyruk oluştu. Hastanede açılan bin kişilik aşı randevusunun dolduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 15:37
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Bakan Koca çağrı yapmıştı: Hatırlatma dozu randevuları doldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 aşısı için hatırlatma dozu çağrısının ardından vatandaşlar hastanelere akın etti. Üçüncü dozun ardından hatırlatma dozunu yaptırmak isteyenler hastane kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Hatırlatma dozu randevularının açıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde bin kişi için açılan randevular 1 gün içerisinde doldu. Randevusuz gelen vatandaşlarla birlikte gün içerisinde binin üzerinde hatırlatma dozunun uygulanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çağrıda bulunmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Omicron'a bağlı vakalar Türkiye'de de artış gösteriyor. Bayramda dikkat etmeli. Maskeyi zaruri kılan ortamlar biliniyor. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu ısrarla öneriyoruz. Aşıya bizim verdiğimiz önemi sizler de verin."

Yurt genelinde vaka sayısı 1 haftada 30 bin 478 arttı

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaştığı verilere göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 57 bin 113 pozitif vaka tespit edilirken, 25 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Önceki hafta olan 20-26 Haziran tarihleri arasında ise 26 bin 635 pozitif vaka tespit edilmiş, 17 kişi hayatını kaybetmişti. Verilere göre vaka sayısı 1 haftada 30 bin 478 arttı.

"Aşı olunması önemli"

Hatırlatma dozu olan dördüncü aşısını yaptırdığını belirten İbrahim Türk, "Dördüncü dozumu oldum, dün randevu almıştım. Biraz sıra var ama yapacak bir şey yok. Bayramdan önce alalım ki daha sonra sıkıntı olur diye düşündüm. Biraz sıkıntı var ama aşılacağını düşünüyorum. Kuyruklar da normaldir, aşıya rağbet. Aşı olunması önemli buradan çağrıda bulunmam gerekirse, herkesi aşı olmaya davet ediyorum çünkü daha kötü olaylar olmaması açısından" dedi.

"Tedirgin olduğum için aşımı yaptırdım"

Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle tedirgin olduğunu ve hatırlatma dozu yaptırdığını söyleyen Ece Canbolat, "Ben bütün aşılarımı bakanlığın çağrış ile yaptırdım. Aşıların hastalıktan korunmada ve diğer hastaların da yoğun bakıma sevk edilmesini önlediğini düşünüyorum. Herkese aşı olmayı tavsiye ederim. Dördüncü doz aşımı oldum. Tabii ki tedirgin olduğum için aşımı yaptırdım" diye konuşt.

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