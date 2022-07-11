5 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT için çalışmalar hızlandı

Çalışma hayatının sorunları tek tek çözüme kavuşuyor. Ek gösterge meselesi çözüldü. Enflasyonun tahribatlarına karşı tedbirler geliştirildi. Sırada emeklilikte yaşa takılanların durumu var.

Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hızlandı.

Hedef EYT sorununu yıl sonuna kadar çözmek.

Emeklilik için yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. Konunun maliyet analizi ortaya çıkarılacak.

Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu. Hükümetin tüm bu değerlendirmeleri kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor.

"Prim ödeme gün sayısını öne çıkaran modeller söz konusu"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

"Önümüzdeki dönemde prim yaş şartının indirilip indirilmeyeceğini prim ödeme gün sayısında kolaylıklar sağlanıp sağlanmayacağını göreceğiz.

Yaşla ilgili indirim beklentisi söz konusu olabilir. Emekliliği bekyelenin 10 yılı varsa belli bir yıla indirilmesi olabilir. Prim ödeme gün sayısını öne çıkaran modeller söz konusu. 7 bin 200 gün ya da 9 bin gün prim ödeyenlerin yaşa bakılmadan emekli edilmesi söz konusu olabilir."

"Bu yılın sonuna kadar bütün dosyaları çözeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama EYT konusunda şunları kaydetmişti;

"Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri.

Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri. Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde."