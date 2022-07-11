Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 22:45
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız