Bıçakla 2 kişiyi kovaladı, yetmedi otomobilin lastiklerini bıçakladı
Antalya'da bir şahıs trafikte tartıştığı kişileri yerden aldığı bıçakla kovaladı, daha sonra otomobilin lastiklerini bıçakla kesti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 22:57
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, trafikte tartışan iki sürücü arasında tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücülerden biri yerdeki bıçağı alıp 2 kişiyi kovaladı.
Şahıslar kaçarken elinde bıçak olan şahıs, hırsını alamayınca kaçan şahısların aracının 4 lastiğini bıçakladı. Yaşanan anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız