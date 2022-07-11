20 yıl sonra ilk! Euro/Dolar paritesi eşitlendi

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde güvenli liman arayışıyla değerlenen dolar tüm önemli para birimlerine olduğu gibi Euro'ya karşı da güçlendi.

YÜZDE 1'İ AŞAN DÜŞÜŞ

Euro/Dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test etti. Böylelikle paritede 2002'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 1'e yakın artış kaydetti ve 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

STERLİN DE KAYIP YAŞADI

İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı. Sterlin de dolar karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.

Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma rol oynadı. Çin'de yeniden Kovid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi risk algısını olumsuz etkilerken, Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de geriledi.

Dolarda güçlenme haftanın ilk işlem gününde manşetlerde ilk sıralara çıkarken, piyasa aktörleri ABD enflasyonuna odaklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ABD'de enflasyonun yüzde 9 seviyesine yaklaşarak 40 yıllık zirveyi yenilemesini öngörüyor.