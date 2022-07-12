6'lı masa hesapları: 20 milletvekili ve bakanlık istiyorlar

CHP'nin başını çektiği 6'lı masada partiler, milletvekili hesapları yapmaya başladı. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi grup kuracak kadar milletvekili çıkartmak istiyor. İktidara gelmeleri halinde bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyen genel başkanların, milletvekili adayı olmayacağı belirtiliyor. Liderler milletvekili kontenjanlarını başka isimler üzerinden değerlendirerek temsil gücünü daha da arttırmayı hedefliyor.

2018'deki seçime CHP listesinden giren Saadet Partisi'nin TBMM'de grup kurmak için 20 milletvekilini yine CHP listesinden göstermek istediği, CHP'nin de buna sıcak baktığı öne sürüldü. 2023'te ilk kez seçime girecek DEVA ve Gelecek Partisi'nin TBMM'de grup kurmak istedikleri, ancak seçime kendi listelerinden girecekleri belirtiliyor. Masanın ortaklarından DP de bir önceki seçime İYİ Parti listesinden girmişti. İYİ Parti'nin bu dönem listesinde başka partilere yer vermek istemediği öğrenildi. DP ise 6'lı masadaki diğer partilerin listesinde yer almayı planlıyor.