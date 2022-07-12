Çarptığı elektrikli skuter sürücüsünün ölümüne neden olan kişi tutuklandı
Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü hayatını kaybetti. Skuter sürücüsüne aracıyla çarpan kişi tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Temmuz 2022 18:02
Gece saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde skuter kullanan Dilara Gül'e aynı caddede seyreden H.A'nın kullandığı otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız