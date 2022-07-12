Mustafa Destici: BBP kendi adı, amblemi ve adaylarıyla sahada olacak

Partisinin Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Destici, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmetle ve minnetle andığını belirtti.

Bayramın Türk ve İslam coğrafyasında büyük coşkuyla kutlandığını aktaran Destici, bazı Türk ve Müslüman coğrafyalarının bu bayramı da zulüm, işgal, kan ve gözyaşı içerisinde geçirdiğini ifade etti.

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak "Biz buralarda bayramı rahat bir şekilde idrak ederken, kutlarken, bayramlaşırken sınırlarımız ötesinde, sınırlarımız içerisinde hudut güvenliğimizi temin etmek için, terörle mücadele için kahraman ordumuz ve Mehmetçiklerimiz, kahraman polisimiz, özel harekatımız, korucularımız kahramanca ve yiğitçe mücadele ediyorlar." dedi.

Şehitleri rahmetle ve minnetle andığını belirten Destici gazilere de sağlıklı ömürler diledi.

- "30 yıl boyunca devletin varlığının yanında durduk"

BBP'nin 30 Ocak'ta 30 yaşını dolduracağını hatırlatan Destici "30 yıllık bir siyasi partiyiz ve bu partinin kurucu genel başkanı şehit Muhsin Yazıcıoğlu Sivaslıydı, Sivas'ın yiğit bir evladıydı. Onun liderliğinde bu yola çıktık ve 30 yıldır bu uğurda mücadele ediyoruz. Belki iktidar olamadık, iktidar ortağı olamadık, gruplarla Mecliste yer alamadık ama elhamdülillah 30 yıl boyunca hep devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istikbalinin ve istiklalinin yanında durduk." diye konuştu.

Destici, bundan sonrada devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istikbalinin ve istiklalinin, mazlum Türk ve İslam coğrafyalarının yanında durmaya var güçleriyle devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin 2017 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiğini anımsatan Destici şöyle devam etti:

"Biz de bu sistemi destekledik ve referandumda 'Evet.' dedik. Bu sistemin uyum yasalarıyla birtakım düzenlemelere ihtiyacı olduğunu söylemiştik. En başta da Siyasi Partiler Yasası'nın ve Seçim Kanunu'nun demokratikleşmesi gerektiğinin altını özellikle çizmiştik. Bir kısım değişiklikler yapıldı ama bu yapılan değişiklikler bize göre yeterli değildir. Bu sistemin eksikliklerinin, aksaklıklarının ve noksanlıklarının giderilmesi noktasında yarım kalan uyum yasaları sürecinin tamamlanması gerekmektedir. O zaman da Türkiye'nin istikrarlı bir yönetime ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Çünkü Türkiye eğer istikrara kavuşamazsa bu istikrarsızlık her alanda kendisini gösteriyor ve neticede kaybeden hep Türkiye ve Türk milleti oluyor. İstikrar yanında temsilde sağlanan adaletin de var olması gerekiyordu."

Destici 2018'deki seçimlerde 10 siyasi partinin yarıştığını, iki ittifak bulunduğunu hatırlattı.

Temsilde sağlanan adaletin yürütmede de sağlanması gerektiğini söyleyen Destici, "Bu anlamda da TBMM'nin hem denetim vazifesi açısından hem de yürütmeye katkısı açısından daha da güçlenmesi gerektiğini Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'tan bir kere daha dile getiriyorum." diye konuştu.

- "Masada 6 parti var, 6'sının da kafasında ayrı cevap var"

Millet İttifakı'nın bu sistemin karşısında olduğuna, güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş bir parlamenter sistemden bahsettiğine değinen Destici şöyle devam etti:

"Masada 6 parti var, 6'sının da kafasında ayrı cevap var, yani ortak bir cevap yok. Mesela Suriye konusunda Ahmet Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun ya da Akşener'in aynı düşünmediğini hepimiz açık ve net bir şekilde görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve ekonomi konusunda da aynı düşünmediklerini, tamamen farklı düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz. Temel konularda asla bir mutabakata varamadıkları açık ve net bir şekilde gözüküyor. Yani Anayasa'da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, başkanlık sistemi yazmasına rağmen 'Biz parlamenter sistemle Türkiye'yi yöneteceğiz.' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun için önümüzdeki seçimlerde inşallah BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer BBP kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak. Her zaman olduğu gibi inanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Mecliste yerini alacaktır."

Destici, BBP teşkilatlarından yarın seçim olacakmış gibi sahada görev almalarını istedi.

- "EYT'lilerin mağduriyeti giderilene kadar bu işin peşinde olacağız"

Asgari ücretin 6 ayda bir tespit edilmesi gerektiğiyle ilgili hususu daha önce söylediğini ifade eden Destici bu düşüncesini yinelediğini aktardı.

3600 ek gösterge düzenlemesinin yapıldığını hatırlatan Destici, şimdi de gündemde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının bulunduğunu vurgulayarak "İnşallah önümüzdeki ekimde Meclis açıldığında BBP olarak zaten bu konunun başından beri takipçi olacağız. EYT'lilerin mağduriyeti giderilene kadar da bu işin peşinde olacağız ve inşallah 2023 Ocak ayından önce de bunu çıkarmayı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Destici, üniversite öğrencilerine verilen kredilere uygulanan faiz ve enflasyon farkının ortadan kaldırılarak düzeltilmesi gerektiğini belirterek "Devlet babalığını yapacak ve bu gençlerimiz ne kadar para çektiyse o parayı faizsiz, enflasyonsuz bir şekilde işe girdikten sonra 10 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödeyecek." dedi.

- "Telefonla sanal alemde sel felaketi yönetilemez"

Ülkenin belli bölgelerinde sel ve doğal afetler yaşandığını anımsatan Destici, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Destici şöyle konuştu:

"Bu afetlerin yaşandığı bölgelere şahsım ve camiam adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii çok duyarlı yöneticilerimiz var ama bunların yanında çok aymaz, vurdumduymaz, kendi yönettiği ili sel götürse 'Tatil benim hakkım.' deyip... Ne zaman sel afeti olsa, kar ve tipi olsa, bakıyorsun adam bir gün kayakta bir gün Bodrum'da. Bunu doğru görmüyoruz, bu yanlış. Bir ili yönetiyorsanız ve orada bir afet bir zorluk, bir felaket varsa senin görevin makamında olmaktır. Telefonla sanal alemde sel felaketi yönetilmez, yönetilirse sonucu bu olur. Daha bir ili yönetemeyenlerin parlatılarak sanki Türkiye'yi yönetecekmiş gibi algı oluşturanlara da bu iyi bir ders oldu."

Mustafa Destici, konuşmasının ardından partililerle bayramlaştı.

Daha sonra Şarkışla ilçesine giden Destici, parti binasında partililerin bayramını kutladı.