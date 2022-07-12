15 Temmuz'un en kritik adresi: Genelkurmay Karargahı

Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterirken hareketlilik ilk Genelkurmay Karargahı'nda başladı. O dönem Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ın toplantısında konu, bir grup askerin emir dışı hareketliliğiydi. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na denetlemeye gönderildi. Darbeciler bu görüşme ve teftişten deşifre olduklarını düşündü. Gece 03.00'te başlayacak darbe planı erkene alındı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Genelkurmay Başkanlığı'nda ilk silah sesleri duyuldu.

Planlarının deşifre olması üzerine erken hareket eden darbeciler elleri tetikte karargaha girdi. Korumalar ise neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Karargah koridorlarında darbecilere sivil giyimli hainler de eşlik ediyordu.

33 üniformalı darbecinin hedefinde ordunun komuta kademesi vardı. Hulusi Akar, Salih Zeki Çolak ve Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu 11 general derdest edilip, darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssüne götürüldü.

15 Temmuz'un ilk şehidi

O gece karargahta görevli Astsubay Piyade Başçavuş Bülent Aydın darbecilere karşı koydu. Çatışma çıktı, şehit oldu. Adını tarihe "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yazdırdı.

Halk Genelkurmay'a akın etti

İçeride bunlar yaşanırken karargahın dışında yoğun bir kalabalık vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren yüzlerce kişi Genelkurmay'a akın etti. FETÖ'cü teröristlere en sert cevap da yine o kalabalıktan, halktan geldi.

12 kişi şehit, 42 kişi gazi oldu

FETÖ'cü darbeciler halkın direnişini hesaba katmamıştı. Hem karargahtan, hem de helikopterden halka ateş açıldı. FETÖ'cülerin kontrolündeki tanklar sivilleri ezdi. O gece karargahta 12 şehit verilirken 42 kişi de gazi oldu.

İhanet gecesinin sabahında Genelkurmay Karargahı darbecilerden temizlendi. Darbe girişimine karışanlar tek tek tespit edildi, yakalandı.FETÖ'cüler yaptıklarının hesabını ise adalet önünde verdi.