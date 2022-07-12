Düğündeki 'halay' kavgası hastanede devam etti! Doktor ve personel kendilerini odaya kilitledi

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki aile arasında kavga çıktı.

Kavgada biri tabancayla, 4'ü bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 4'ü, yakınları tarafından Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, diğeri de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ÇÜ Balcalı Hastanesi acil servisinde bazı yaralıların yakınları karşı tarafla karşılaşınca yeniden kavga çıktı. Bu sırada, acil serviste görevli sağlık çalışanları, korunmak amacıyla kendilerini bir odaya kilitleyerek durumu polise bildirdi.

Yaralı yakınları, bunun üzerine tedavinin geciktiği iddiasıyla doktorlara da tepki gösterdi.

İhbar üzerine hastanenin acil servisine çok sayıda asayiş ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Acil serviste ve hastanede güvenlik önlemi alan ekipler, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. Kavgaya karışanların gözaltına alınmasıyla acil servisteki işleyiş normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Hastaneden açıklama

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, kavgada yaralananların, yakınlarınca hastaneye getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı yakınları hastane bahçesinde karşılaşınca tekrar kavgaya tutuşmuşlardır. Taraflar güvenlik güçlerince dağıtılmış hastane bahçesinde ve civarında bu gruptan kimse kalmamıştır. Olay tamamen iki grubun kendi arasındaki tartışma ve kavgadan ibarettir. Hastane hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir."