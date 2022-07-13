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OHAL Komisyonu cuntacılara ret cevabı verdi

FETÖ, 15 Temmuz'da başarılı olsa "sıkıyönetim komutanı" olacak 15 eski general OHAL Komisyonu'na başvurarak, yüzsüzce "TSK'daki görevimize dönmek istiyoruz" dedi. Bu generaller arasında darbe başarısız olunca ABD'ye sığınmak isteyen dönemin İncirlik Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van da var.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 13 Temmuz 2022 07:20
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OHAL Komisyonu cuntacılara ret cevabı verdi

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, darbecilerin sözde sıkıyönetim komutanı olarak atadığı 15 eski generalin başvurusunda ret kararı verdi. Bu generaller arasında darbe başarısız olunca ABD'ye sığınmak isteyen dönemin İncirlik Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van da var.

'PASAPORTUM YANINDA'

Van, darbeci pilotların kullandığı F-16'lara yakıt sağlamak için 3 tanker uçağı ayarladı. Darbe başarısız olunca İncirlik'teki ABD Harekat Merkezi'ne sığınıp Albay J. W.'ye "Pasaportum yanımda beni Almanya'ya gönder" dedi. Ancak J.W. talebi kabul etmedi. Bekir Ercan Van 79 müebbet, 3 bin 901 yıl hapis cezası aldı.

ÇOK TABUT GEREKECEK

OHAL Komisyonu'na başvuran eski Tümgeneral Memduh Hakbilen de Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı. Darbeye karşı duran askerleri "Sabah hepinizi kurşuna dizdireceğim" diyerek tehdit etti. Eski Tuğgeneral Mehmet Ozan ise emri altındaki askerlere, "Çok sayıda tabuta ihtiyaç olabileceğini" söyleyerek hazırlık yapmalarını istedi. Komisyona başvuran Van ve Hakbilen'in dışında o darbeciler ve darbedeki rolleri ise şöyle;

DESTEK GÖNDERDİ

Eski tuğgeneral Ahmet Şimşek: Siirt 3. Komando Tugay Komutanı olarak görevliydi. Siirt Sıkıyönetim Komutanı olarak atandı. Ankara'daki darbecilere destek vermek için iki kol hazırlanması talimatı verdi ve pilotlara helikopterleri kaldırmaları için baskı yaptı.

'VURUN' EMRİ VERDİ

Eski Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan: Akdeniz Bölge Komutanı olarak görev yapıyordu. Yurtta Sulh Konseyi tarafından Mersin Sıkıyönetim Komutanı yapıldı. Askerlere "Kapıya polis geldiği zaman almayacaksınız, gerekirse vuracaksınız" talimatını verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Eski Tümgeneral Memduh Hakbilen: Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı. Darbeciler tarafından İzmir ve Manisa sıkıyönetim komutanı olarak atandı. Darbede aktif rol alan Hakbilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TABUTA İHTİYAÇ OLABİLİR
Eski Tuğgeneral Mehmet Ozan: Ağrı 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı'ydı, darbeciler tarafından Ağrı Sıkıyönetim Komutanı yapıldı. Vali, kaymakam ve Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdür Vekili'ni arayarak TSK'nın yönetime el koyduğunu söyledi. Rütbeli personele "çok miktarda tabuta ihtiyaç olabileceğini" söyleyerek hazırlık yapılması emrini verdi.

DARBE LİSTESİNİ ALDI

Eski Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü: Darbe girişimi sırasında Tunceli 51. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı'ydı. Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atandı. Mehmet Partigöç'ten birlikte çalışacağı personel isimlerinin yer aldığı 2 adet listeyi aldı.

KAPAT [X]

KEŞİF İÇİN İHA UÇURDU

Eski Tuğgeneral Ahmet Otal: Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı'ydı. Hakkari Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı yapıldı. Hakkari şehir merkezinde polis ve halkın hareketlerini gözlemlemek amacıyla İHA uçurma emri verdi.

HARBİYELİLER SEVK EDİLDİ

Eski Tümgeneral Metin Akkaya: Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı'ydı. Burdur ve Isparta sıkıyönetim komutanı görevi verildi. Ankara'ya takviye için okulda eğitim gören harbiyelileri sevk etti.

1. Ordu'nun başına

Eski Korgeneral Erdal Öztürk: Listedeki en üst rütbelilerden biri. İstanbul 3. Kolordu Komutanı'ydı. Darbeciler tarafından İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak seçildi ve 1. Ordu Komutanı olarak da atanmasına karar verildi. Eski Korgeneral İbrahim Yılmaz, eski Tümgeneral Avni Angun, eski Tuğgeneraller Arif Settar Afşar, Hidayet Arı ve Metin Alpcan ile eski Jandarma Albay Mahmut Çağlayan da göreve iade başvurusu reddedilen sıkıyönetim komutanları.

110 ülkeden 1133 kişinin iadesini talep ettik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını, darbeciler tarafından bombalanan TBMM'de yaptığı konuşmayı ve örgütle mücadeleyi anlattı. Bakan şunları söyledi:"Allah bir defa 15 Temmuz gibi bir darbe teşebbüsünü aziz milletimize ve devletimize yaşatmasın. Bana göre, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün pek çok kırılma noktası var. En önemli noktası Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Sayın Hande Fırat'a yaptığı açıklamadır.

HEDEF KÜLLİYE VE PARLAMENTO

İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın halkı mücadeleye çağırırken Marmaris'ten İstanbul'a uçması ve halkın arasına gelip orada mücadeleye devam kararı alması. Hedef Külliye, hedef parlamento, hedef hükümet. O nedenle Meclis'teki mücadele de sokaktaki mücadele de çok kıymetli bir mücadele. Oğluma, annen ve kardeşlerin sana emanettir bile diyemedim. Bugüne kadar pek çok yargılama yapıldığını görüyoruz. Şu ana kadar 117 bin 208 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiş. 87 bin 519 kişi hakkında beraat kararı verilmiş. Şu anda cezaevlerinde 19 bin 300 FETÖ/PDY'den tutuklu ve hükümlü var. Yakalanmamış 29 bin 455 FETÖ/PDY mensubu olduğunu görüyoruz. 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1366 kişi hakkında müebbet hapis cezası verildi. 110 ülkeden 1133 kişiyle ilgili iade talebinde bulunmuşuz." Bozdağ, ABD'nin törörist başı Gülen'i defalarca istediklerini ancak olumlu cevap alamadıklarını sözlerine ekledi.

İstinaf, Adil Öksüz kararını haklı buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle aralarında Öksüz'ün kayınbiraderinin de yer aldığı 4 tutuklu sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararları hukuka uygun buldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını inceledi.

USULE AYKIRI DEĞİL

Mahkemenin kararında "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde bir eksiklik olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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