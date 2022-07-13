Sosyal medyada 'oltaya gelmeyin'
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşlara sosyal medyadaki siber saldırganlar konusunda uyarılarda bulundu
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 13 Temmuz 2022 08:15
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan raporda, saldırganların Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarını ele geçirme konusunda kurduğu tuzaklar şöyle anlatıldı:
> Oltalama:En çok kullanılan yöntemler arasında ilk sırada. İlgili sosyal medya platformu adıyla kullanıcıya gönderilen sahte mesajın içeriğinde bir bağlantı yer alır. Sahte sayfadan giriş yapıldığında bütün bilgileriniz karşı tarafa iletilmiş olur.
> Piyango:Sosyal medya hesabınıza ödül kazandığınıza dair bir mesaj geliyor. Mesajdaki linke tıkladığınızda şifreniz çalınıyor.
> Sahte e-Posta:Sosyal medya platformlarının ismi ve ara yüzü kullanılarak atılan medya e-Postalarına dikkat edin. Yine, kurum veya şirketlerin ismi kullanılarak açılan sahte hesaplardan paylaşılan zararlı bağlantılara da tıklamayın.
> Kredi vaadi:'Anında kredi' çekebileceğiniz iddiasıyla zararlı bağlantıya tıkladığınızda giriş bilgileriniz çalınır. Özellikle elektronik eşyaların piyasa fiyatının çok altında satışa sunulduğu yönündeki reklamlar hesabınızı ele geçirme yöntemlerinden birisi.
> Kayıtlı parola:Tarayıcıya 'Beni hatırla' seçeneği ile kaydedilmiş parolalar saldırganlar tarafından ele geçirilebilir. Bu yüzden parolalarınızı kaydetmeyin.
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