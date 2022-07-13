Sosyal medyada 'oltaya gelmeyin'

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan raporda, saldırganların Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarını ele geçirme konusunda kurduğu tuzaklar şöyle anlatıldı:

> Oltalama:

En çok kullanılan yöntemler arasında ilk sırada. İlgili sosyal medya platformu adıyla kullanıcıya gönderilen sahte mesajın içeriğinde bir bağlantı yer alır. Sahte sayfadan giriş yapıldığında bütün bilgileriniz karşı tarafa iletilmiş olur.

> Piyango:

Sosyal medya hesabınıza ödül kazandığınıza dair bir mesaj geliyor. Mesajdaki linke tıkladığınızda şifreniz çalınıyor.

> Sahte e-Posta:

Sosyal medya platformlarının ismi ve ara yüzü kullanılarak atılan medya e-Postalarına dikkat edin. Yine, kurum veya şirketlerin ismi kullanılarak açılan sahte hesaplardan paylaşılan zararlı bağlantılara da tıklamayın.

> Kredi vaadi:

'Anında kredi' çekebileceğiniz iddiasıyla zararlı bağlantıya tıkladığınızda giriş bilgileriniz çalınır. Özellikle elektronik eşyaların piyasa fiyatının çok altında satışa sunulduğu yönündeki reklamlar hesabınızı ele geçirme yöntemlerinden birisi.

> Kayıtlı parola:

Tarayıcıya 'Beni hatırla' seçeneği ile kaydedilmiş parolalar saldırganlar tarafından ele geçirilebilir. Bu yüzden parolalarınızı kaydetmeyin.

EBRU KARATOSUN