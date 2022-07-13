Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15, Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 10:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız