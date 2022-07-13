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Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" Projesiyle, kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri ile gençlik kampları gibi alanlara dönüştürülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 13:05
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Kullanılmayan köy okulları yaşam merkezleri oluyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında ilk uygulamanın Samsun'da yapıldığını, bir okulun, "Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu" adıyla yeniden eğitim-öğretime kazandırıldığını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında köylerin kalbi olacak yaşam merkezlerinin inşa edildiğini kaydeden Özer, köylerde kullanılmayan okulları eğitim kurumuna çevirmeyi veya farklı ihtiyaçlara yönelik aktif kullanımının sağlanmasını amaçladıklarını vurguladı.

Bu kapsamda, öncelikle köy ilkokullarının öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilmesi için yönetmelik değişikliği yapıldığını, anaokulu açılması için gereken 10 öğrenci kriterinin 5'e düşürüldüğünü hatırlatan Özer, bu değişiklikle köylerdeki 12 bin çocuğun anaokuluyla buluştuğunun altını çizdi.

- "Süreci yakinen takip edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde, anaokulu veya ilkokul olarak kullanılmayan okulları, tarım ve hayvancılıkla ilgili köylülerin ihtiyaç duyduğu, her türlü eğitimi verecek mekanlara çevirdiklerini aktaran Özer, halk eğitimi merkezine ihtiyaç yoksa, köyün durumuna ve fiziki koşullarına göre, orayı bir gençlik kampına dönüştürmeyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Projenin tüm il, ilçe ve köylerde büyük bir teveccühle karşılandığını kaydeden Bakan Özer, "İllerimiz artık kendi köylerindeki okulların tekrar hayata kazandırılmasıyla ilgili aktif olarak sürece katılmaya başladılar. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlayana kadar, bakanlık olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla sahada köy okullarının açılması ve aktif olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasıyla ilgili süreci yakinen takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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