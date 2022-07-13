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Benzin'de 1,55 TL'lik indirim bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin grubunda 1,55 lira indirim bekleniyor

Kaynak : NTV
Eklenme : 13 Temmuz 2022 10:58
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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25.20 TL'den satılıyor.

BENZİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Benzin grubunda 1,55 lira indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse yarından itibaren geçerli olacak. İndirimin gelmesi durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 23 lira 65 kuruş seviyelerine inececek.

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