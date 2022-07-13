Kasapoğlu'ndan 'KYK' müjdesi: Cumhurbaşkanımız açıklayacak!
Bakan Kasapoğlu: (Öğrencilerin kredi borçları faizleri) Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak.'
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 13:19
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıkladığı toplantıda soruları yanıtladı.
Bakan Kasapoğlu: (Öğrencilerin kredi borçları faizleri) Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak.'Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız