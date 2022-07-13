Tabldot sözleşmeleri 3 aya indi

Eğitimci Nazmi Arıkan çiftlik evinde öldürüldü
Eğitimci Nazmi Arıkan çiftlik evinde öldürüldü
'15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama'
'15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan bağışlara ilişkin açıklama'
Bakan Kasapoğlu'ndan 'ücretsiz yurt' açıklaması
Bakan Kasapoğlu'ndan 'ücretsiz yurt' açıklaması
PAEM 7.Dönem sınav sonuçları açıklandı
PAEM 7.Dönem sınav sonuçları açıklandı
'Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır'
'Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır'
Otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kasapoğlu'ndan 'KYK' müjdesi: Cumhurbaşkanımız açıklayacak!
Kasapoğlu'ndan 'KYK' müjdesi: Cumhurbaşkanımız açıklayacak!
TSK'da bugüne kadar 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi
TSK'da bugüne kadar 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi
İnşaat maliyeti yılda yüzde 105,73 arttı
İnşaat maliyeti yılda yüzde 105,73 arttı
Benzin'de 1,55 TL'lik indirim bekleniyor
Benzin'de 1,55 TL'lik indirim bekleniyor
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bakan Nebati'den asgari ücret ve enflasyon açıklamaları
Bakan Nebati'den asgari ücret ve enflasyon açıklamaları
ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti
ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti
Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
OHAL Komisyonu cuntacılara ret cevabı verdi
OHAL Komisyonu cuntacılara ret cevabı verdi
2 bin 300 liralık hasar için 10 TL bıraktı
2 bin 300 liralık hasar için 10 TL bıraktı
Doktorlarla ilgili ifadeleri nedeniyle imam açığa alındı
Doktorlarla ilgili ifadeleri nedeniyle imam açığa alındı
Babasının banka hesabıyla oynadı, tazminatsız kovuldu
Babasının banka hesabıyla oynadı, tazminatsız kovuldu
Düğündeki 'halay' kavgası hastanede devam etti! Doktor ve personel kendilerini odaya kilitledi
Düğündeki 'halay' kavgası hastanede devam etti! Doktor ve personel kendilerini odaya kilitledi
15 Temmuz'un en kritik adresi: Genelkurmay Karargahı
15 Temmuz'un en kritik adresi: Genelkurmay Karargahı
4 bin ailenin geçim kaynağı: Kilosu 30 lira
4 bin ailenin geçim kaynağı: Kilosu 30 lira
'Fırat Nehri'ne siyanür karıştı' iddiası yalanlandı
'Fırat Nehri'ne siyanür karıştı' iddiası yalanlandı
Trafik kazalarının acı bilançosu: Her gün 5 kişi ölüyor
Trafik kazalarının acı bilançosu: Her gün 5 kişi ölüyor
Hastanede sağlık çalışanlarına tehdit iddiasına tutuklama
Hastanede sağlık çalışanlarına tehdit iddiasına tutuklama
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 31 vatan evladı şehit edildi
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 31 vatan evladı şehit edildi
Tahıl koridoru görüşmeleri yarın İstanbul'da başlıyor
Tahıl koridoru görüşmeleri yarın İstanbul'da başlıyor
AK Parti'den AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
AK Parti'den AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
MEB'in, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimleri sürüyor
MEB'in, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimleri sürüyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tabldot sözleşmeleri 3 aya indi

Gıda fiyatlarındaki artış hazır yemek sektörünü derinden etkiliyor. Yılbaşından önce 20 TL olan tabldot yemek fiyatları 40 TL'ye ulaşırken, sektördeki sözleşmeler de 3 aya kadar indi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 13 Temmuz 2022 15:20
Yazdır
Tabldot sözleşmeleri 3 aya indi

Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre;

Hazır yemek sektöründe yılbaşından önce 20 TL olan tabldot yemek, gıdada yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte 40 TL'ye yükseldi. Sektörde daha önce 1 yıllık olan sözleşme süreleri de 3 aya kadar indi. Devletin günlük yemek ücretini 35 liradan 51 liraya çıkarmasıyla doğru fiyatı bulduğunu belirten TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, şu anki enflasyonist ortamda 4 çeşit tabldot yemeğin maliyetinin kendileri için 40 liranın üzerinde olduğunu ifade etti. Yemek fiyatlarında yüzde 79,4 artışa gidildiğini kaydeden Bozdağ, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 79'larda olmadığını, YESİDEF olarak enflasyon sepetlerinin yüzde 110 olduğunu söyledi.

Halen 1 personeli doyurabilecekleri rakamın kendileri için 40 liranın üzerinde olduğunu aktaran Bozdağ, devletin yıllık olarak açıkladığı 51 lira günlük yemek fiyatının önümüzdeki altı ay için geçerli olduğunu bildirdi. Eylül ayna doğru gıdadaki enflasyonun düşme eğilimi göstereceğini öngördüklerini kaydeden Bozdağ, "Turizmin eylül ayına doğru gerilediğini düşünürsek, fiyatların biraz daha düşme eğilimi göstereceğini düşünüyoruz" dedi. Türkiye'de halen hazır yemek verilen personel sayısının yaklaşık 6,5 milyon olduğunu ifade eden Bozdağ, potansiyel olarak ise bu rakamın 20 milyon civarında olduğunu belirtti. Sadece ilkokul ve liselerde 18 milyon öğrencinin olduğunu hatırlatan Bozdağ, bunların da kendi sektörleri için potansiyel müşteri olduğunu vurguladı. Dolaysıyla pazarın giderek büyüme göstereceği noktasında inançlarının tam olduğunu ifade eden Bozdağ, "Ancak gıda enflasyonundan dolayı yalpalanıyoruz ama umarım bu stabil hale geldiğinde herkesin para kazanacağı bir sektör olacak. Şu an hemen hemen herkes zararda ya da başa baş noktasında işini ikame etmeye çalışıyor" diye konuştu.

'Sabit fiyatla yemek verme dönemi artık bitti'

Bozdağ, sözleşme sürelerinin yılbaşında 6 aya indiğini, nisan ayına geldiğinde ise 4 ay ve 3 aylık sözleşme sürelerine kadar düştüğünü aktardı. Bozdağ, "Öyle günler yaşadık ki aylık olarak fiyat geçtiğimiz günler de oldu. İşte bakın üçer aylık süre içinde enflasyonun dışında asgari ücrete zam geldi. Asgari ücrete gelen zamdan dolayı 3 ayı beklemeden neredeyse maliyetlerimize yüzde 10 yansıdığı için müşterilerimizden 1 Temmuz itibarıyla fiyat farkını isteyeceğiz. Yani bildiğimiz tüm ezberler bozuldu. 1 yılık sözleşmeler, 6 aylık sözleşmeler ya da sabit fiyatla yemek verme dönemi artık bitti" açıklamasında bulundu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
IMF, 2022 ve 2023 için küresel ekonomik büyüme tahmininde düşüşe gitmeyi planlıyor
IMF, 2022 ve 2023 için küresel ekonomik büyüme tahmininde düşüşe gitmeyi planlıyor
ASELSAN böcek boyutunda mikro İHA üzerinde çalışıyor
ASELSAN böcek boyutunda mikro İHA üzerinde çalışıyor
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
İnşaat maliyeti yılda yüzde 105,73 arttı
İnşaat maliyeti yılda yüzde 105,73 arttı
Benzin'de 1,55 TL'lik indirim bekleniyor
Benzin'de 1,55 TL'lik indirim bekleniyor
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Öğretmen dışındaki diğer personelin hizmet süresi nasıl hesaplanır, askerlik hizmeti hesaba dahil edilir mi?
MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

MYK personeline ilave tediye ödemesi kamu zararı sayıldı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Mesleki Yeterlik Kurumunda çalışan personele yapılan ilave tediye ödemeleri nedeniyle ayni ve nakdi tüm ödemelerin aylık net tutarları toplamı için öngörülen üst sınırların aşılması suretiyle kamu zararı oluştuğuna karar veren kararı onadı.
Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

Eğitim temalı uluslararası kısa film yarışması

https://www.ebskisafilm.org/
Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımında ilgili mevzuatı gereğince zorunlu olan bölüm başkanına jüride yer vermeyerek usule aykırı işlem tesis eden Üniversite işleminin iptaline yönelik tavsiye kararı verdi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

100-2000 doktora bursiyerleri kaygılı!

Gelişmiş ülkeler rekabet gücünü artırmak amacıyla yetişmiş, nitelikli, eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Toplumların gelecekleri eğitime yaptıkları yatırım ve verdikleri önemle doğru orantılıdır. Eğitime yapılan yatırımlar, toplumların geleceklerini belirlemektedir. Ayrıca iyi eğitilmiş bireyler topluma ve devlete yapılmış bir yatırım olarak görülmektedir.
Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Bildiri dağıtan doktorun memurluktan atılmasına onay

Anayasa Mahkemesi, Hekim olan başvurucunun siyasi içerikli bir bildiriyi dağıtması nedeniyle devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasını kabul etmekle birlikte, verilen Disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

5510'a tabi Tabip ve Diş Tabipleri emeklilikte ilave ödeme alırlar mı?

İlave ödeme 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmüne göre emeklilikte yapılar bir ödeme şeklidir ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan tabip veya diş tabiplerini kapsar. 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere de 5510 sayılı Kanuna göre emekli olan tabip veya diş tabiplerini de kapsayacaktır.
MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

MEB'in alan değişikliğine sınırlama getirmesi hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, "Sınıf Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İ.Ö.) Programından mezun olduğundan bahisle, Coğrafya Öğretmenliği branşına alan değişikliği hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.
Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (12-17)

Haftanın fırsat ürünleri (12-17)

12 Temmuz 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.