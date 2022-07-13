IMF, 2022 ve 2023 için küresel ekonomik büyüme tahmininde düşüşe gitmeyi planlıyor

IMF, 15-16 Temmuz'da Bali'de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi "G20 Gözlem Notu" raporunu yayımladı.

Georgieva, rapora ilişkin kaleme aldığı blog yazısında, önemli ölçüde kararan küresel bir ekonomik görünümle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

IMF'nin nisan ayında bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3,6'ya düşürdüğünü ve olası aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında bunun daha da kötüleşebileceği konusunda uyardığını anımsatan Georgieva, "O zamandan bu yana bu risklerin birçoğu gerçekleşti ve dünyanın karşı karşıya olduğu krizler yoğunlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Son göstergeler zayıf bir ikinci çeyreğe işaret ediyor"

Georgieva, Rusya-Ukrayna savaşında insani trajedinin daha da kötüleştiğine işaret ederek, savaşın emtia fiyat şoklarına neden olarak büyümeyi yavaşlattığı ve yaşam maliyeti krizini şiddetlendirdiğini aktardı.

Enflasyonun beklenenden daha yüksek olduğunu ve gıda ile enerji fiyatlarının ötesine geçtiğine de dikkati çeken Georgieva, bu durumun büyük merkez bankalarını daha fazla parasal sıkılaşmaya sevk ettiğini, bunun gerekli olduğunu ancak toparlanma üzerinde baskı oluşturacağını kaydetti.

Georgieva, Çin'de devam eden salgın kaynaklı aksamalar ve küresel tedarik zincirlerindeki darboğazların da ekonomik faaliyeti engellediğini belirtti.

IMF Başkanı Georgieva, "Son göstergeler zayıf bir ikinci çeyreğe işaret ediyor ve bu ayın ilerleyen günlerinde Dünya Ekonomik Görünüm Raporu güncellememizde hem 2022 hem de 2023 için küresel büyümede daha fazla düşüş öngöreceğiz." ifadesini kullandı.

- "Görünüm belirsizliğini koruyor"

Görünümün belirsizliğini koruduğunu vurgulayan Georgieva, "Artan resesyon riski ile zorlu bir 2022 ve muhtemelen daha da zorlu bir 2023 olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, G20 öncülüğünde kararlı eylemlere ve güçlü uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Ülkelerin yüksek enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Georgieva, çoğu merkez bankasının para politikasını kararlı bir şekilde sıkılaştırmaya devam etmesi gerekeceğini aktardı.

Georgieva, maliye politikalarının merkez bankalarının enflasyonu düşürme çabalarına yardımcı olması ve bu çabaları engellememesi gerektiğinin de altını çizdi.

Yüksek borç seviyeleriyle karşı karşıya kalan ülkelerin de maliye politikalarını sıkılaştırmaları gerekeceğine dikkati çeken Georgieva, orta vadede yapısal reformların da büyümeyi desteklemek için önem taşıdığını kaydetti.

- "Enflasyonist riskler sosyal gerilimleri alevlendirebilir"

IMF tarafında yayımlanan "G20 Gözlem Notu" raporunda da enflasyonun yüksek kalmaya devam ederken küresel ekonomik görünümün önemli ölçüde karardığı vurgulandı.

Raporda, "Aşağı yönlü riskler, zor bir durumu daha da kötüleştirmekle tehdit ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Salgınla ilgili risklere ek olarak Rusya-Ukrayna savaşının küresel ayrışma baskılarını artıracağına işaret edilen raporda, "İlgili enflasyonist riskler sosyal gerilimleri alevlendirebilir ve daha sıkı finansal koşullar yüksek borç seviyelerinden kaynaklanan zorluklara katkıda bulunabilir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, pek çok ekonominin "yumuşak bir inişi" sağlarken enflasyonu düşürmesi gerektiği için politika zorluklarının keskinleştiği kaydedildi.