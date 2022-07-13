Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

532 gün süren Fenerbahçe macerasında 36 maça çıkan Özil, 8 gol ve 3 asist yaparak takımına beklenen katkıyı sağlayamadı.

Gelecek sezonun parasını da aldı

Sansürsüz Futbol'un haberine göre; Başakşehir ile görüşen ve anlaşması an meselesi olan Mesut'un sarı-lacivertlilerle olan kontratını feshetmek için gelecek sezonun maaşını da peşin olarak aldığı öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncunun transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Başakşehir'e transfer oldu

Adı Başakşehir ile anılan Mesut'la ilgili İstanbul ekibi bir paylaşımda bulundu. Göksel Gümüşdağ'ın 22 Aralık 2018'de Mesut Özil ile ilgili söylediği,

"Bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişecek."

sözlerini paylaştı.

AA'nın haberine göre Başakşehir, yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı. İmzaların yarın atılması bekleniyor.