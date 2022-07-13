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İngiltere'de 'başbakanlık' yarışı: İlk tur sonuçları belli oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için 8 adayın yarıştığı oylamada ilk sonuçlar açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 19:23
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İngiltere'de 'başbakanlık' yarışı: İlk tur sonuçları belli oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, yeni parti lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 88, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'un 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın 50, Galler ve İngiltere Başsavcısı Suella Braverman 32, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch 40 ve milletvekili Tom Tugenhadt 37 oy aldığını, 30 oy barajını geçemeyen milletvekili Jeremy Hunt'ın 18, yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ise 25 oy alarak seçim yarışından elendiğini açıkladı.

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