Karabük'te havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Karabük'te havalı tüfekle atış yaptığı sırada kazara kendini vurduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 19:55
İddiaya göre, Kayabaşı Mahallesi'nde bir bağ evinde tüfekle atış yapmaya çalışan Osman Yardibi, silahın ateş alması sonucu karnından yaralandı.
Silah sesini duyan yakınları, yaralıyı özel araçla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Osman Yardibi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız