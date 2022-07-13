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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sorgun İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefet partilerinin ne kadar ittifak kurarlarsa kursunlar AK Parti'yi seçimlerde mağlup edemeyeceklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 20:24
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sorgun İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu

Bozdağ, İlyas Arslan Tiyatro ve Sinema Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sorgun İlçe Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programına çıkarak tartışma ortamı oluşturmak istediğini söyledi.

Siyasetin asıl meydanının televizyon programı değil sandık olduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"Siyasetin meydanı sandık değil midir? Seçim meydanı değil midir? Sandıklı seçim meydanıdır. Tam 15 seçimdir Tayyip Bey bu meydanda başpehlivandır. Çıkan her rakibini yenmiştir, geçmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, 2 seçimdir bakın Cumhurbaşkanını halk seçiyor, yürütme organını halk seçiyor. 2018'de ilk defa yürütme organı, devlet başkanı seçimini yaptık. Şimdi ikinci seçimini yapacağız. Birinci seçimde karşısına çıkmaya yüreği yetmedi. Şimdi de yüreği yeter mi yetmez mi bilmiyoruz. Çıkacak, çıktı, geldi, gitti... Yahu çık gürle. 'Ben varım' de. 'Ben varım, yüreğim de var, gücüm de var. Karşındayım, meydandayım' de ama adamlarda yürek yok. Diyorlar ki 'Biz Tayyip Bey ile tek başımıza baş edemeyiz. Hepimize bir el ense çeker, bizi tuş eder. O zaman gel 6 kişi bir olalım. Birimiz elinden, birimiz ayağından, birimiz gözünden, birimiz şurasından tutalım. Ancak öyle hallederiz' diyorlar. Halledebilirler mi? Bunların 6'sı değil, 600'ü bir araya gelse Allah'ın izniyle mağlup edemeyecekler. Edemeyecekler, başaramayacaklar, yenemeyeceklerdir."

CHP Genel Başkanı Kılıçdarolu'nu eleştiren Bozdağ, "Sayın Genel Başkan, halkı kanunlara uymamaya davet ediyor. Sözleşmelerdeki taahhütlere aykırı davranmaya davet ediyor. 'Ben elektrik parasını, faturasını ödemedim. Siz de ödemeyin.' Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde siyaset yapanların anayasa ve yasalara sadakatle görev yapmaları işin esasını oluşturur. Hiçbir siyasi parti vatandaşlarını kanuna uymamaya, sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaya, verdiği taahhütleri yerine getirmemeye davet etmez, edemez. Hiçbir ahlaklı insan da bunu yapmaz, yapamaz. Kanun yürürlükte olduğu sürece beni de bağlar, sokakta gezen kardeşimi de bağlar, CHP'nin genel başkanını da bağlar. Herkesi ve her kesimi bağlar." ifadelerini kullandı.

- "Siyaset, proje üretme yeri"

Bozdağ, bir partinin genel başkanının bu şekilde davranmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Siyaset ürettiği proje, program ve eserleri millete tanıtma yeri ve onların desteğini talep edip iktidar olunca o projeleri hayata geçirme yeridir. Ama bunlar proje üretmiyorlar, oraya yürüyorlar, o kapıya, bu kapıya gelip gidiyorlar ve bir türlü kendilerini siyasetin içinde, siyasetin ana aktörü gibi maalesef görmüyor, göremiyorlar."

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine katılan CHP'li İlhan Kesici'nin parti içinde dışlandığını belirten Bozdağ, "İlhan Kesici'yi adeta aforoz ettiler. 'Nasıl cenazeye katılırsın' diye. Cumhurbaşkanımız dahil cenazeye katılan bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan dernekler oldu. 'Başörtüsü sorunu biz olmazsak çözülmezdi' diyorlar. Ya bu memlekette başörtüsü zulmünü yapan sizsiniz. Siz olmadığınız için çözüldü. Siz olsaydınız zaten çözülmezdi bu iş." değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ, bu tür söylemlerin muhafazakar seçmenin oyunu almaya yönelik olduğunun altını çizdi.

Muhalefet partilerinin bazı seçim vaatlerinde bulunduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Biz tatilde Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı yaz tatili hep beraber milletin arasındayız. Toplantılar, eser açılışları yapıyoruz ama bunlar sel felaketinde tatilini dahi bozmuyor. Böyle bir şey olur mu? Başkası var. Sel oluyor. 'Tatilden telefonla ben felaket bölgesini yönettim.' Yeni bir yönetim biçimi çıktı ortaya. Aziz milletimizin bu olup biten her şeyi vicdan terazisinde dosdoğruca tarttığına yürekten inanıyorum. Türkiye'nin yalanla, dolanla, yalancılara inanarak alacağı bir mesafe yoktur."

- "Elçilerden akıl alan Türkiye'nin siyasetçileri var"

Yerli ve milli olmanın milletin kapısına gitmeyi, milletten akıl almayı gerektirdiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son 20 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti, Cumhur İttifakı olmasaydı Türkiye bugün nerede olurdu? Bu zihniyet yönetseydi nerede olurdu? Şimdi bu 6'lı masanın etrafında olanların içinde yeni kim var? Yok. Meral Hanım İçişleri bakanlığı, Temel Bey belediye başkanlığı yaptı. Kemal Bey 2002'den önceki hükümet döneminde SSK Genel Müdürü. Daha önce de görevleri var. Memleket onların döneminde ne haldeydi? Şimdi geçmişte sadece bir kuruma sahip çıkamayanların, bir kurumu düzeltemeyenlerin bu ülkenin sorunlarıyla baş edebilme kabiliyeti yoktur. Olması da mümkün değildir. Onun için de Türkiye'de 2023 seçimi herkesin yakından takip ettiği bir seçim haline gelmiştir. Sadece bizim değil, Amerika'sı, Avrupa'sı ve bir dünya, Türkiye'nin seçimlerini ve seçim süreçlerini takip ediyor. Elçiler vızır vızır orayı burayı ziyaret ediyor. Elçilerden akıl alan Türkiye'nin siyasetçileri var. "

Bozdağ, buradaki programın ardından Sorgun Belediyesi'ni ziyaret etti.

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