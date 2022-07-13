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Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 21:47
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Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu

Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan Fazıl Çukurlu'nun (79), dün eve gelmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Ormanlık alanda yapılan aramada Çukurlu'nun bastonuna ulaşan ekipler, Çukurlu'yu evine 5 kilometre mesafede kaybolduktan 30 saat sonra buldu.

Çukurlu, sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekipleri tarafından evine götürüldü.

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