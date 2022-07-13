İzmir-Çeşme otoyolu yangın nedeniyle trafiğe kapandı
İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Temmuz 2022 23:12
Yangın, saat 13.30 sıralarında Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor. Öte yandan yangın, Rüzgar Enerji Santralleri (RES)'ninde etrafını sardı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, İzmir-Çeşme otoyoluna kadar ilerledi. Bu nedenle, İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız