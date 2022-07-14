Türkçeye virüs bulaştı: Yabancı kelimeler dilimizi istila etti

Sosyal medya ve akıllı telefon kullanımları özellikle gençler arasında yeni bir dil gelişmesine neden oluyor. Kelimeleri kısaltarak ya da İngiliz alfabesindeki w, x, q gibi harfleri kullanarak iletişim kuran gençler, fotoğraf ve emojilerle anlaşmayı da bir yöntem olarak kullanıyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem de "Hepimizin dilimizin yok oluşunu izliyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

YABANCI KELİMELER DİLİMİZİ İSTİLA ETTİ

Erdem, "Günümüzde artık savaşlar dil, din ve ekonomi üzerinden yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız "Vatanı önce dil, sonra ordu bekler" demişti. Dil bir millet için bu kadar büyük bir öneme haiz iken, sanki hiç önemli değilmiş gibi hareket edilmesi benim canımı yakıyor. '' ifadelerini kullandı. Koronavirüs maalesef sadece bedenimize değil, dilimize de bulaştı. "Salgınla birlikte birçok yabancı kelimenin dilimize girdiğini üzülerek takip ettim" diyen Erdem sözlerine şöyle devam etti: ''İş ciddiydi ve tehlike büyüktü. Dernek olarak bu konuda hemen harekete geçtik ve hastalıkla birlikte günlük hayatta sıkça kullanılmaya başlanan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını tespit ederek bunu basın ile paylaştık. Aynı çalışmayı hem Cumhurbaşkanlığına hem de Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya da ilettim. İşin hassasiyetini ve önemini bizzat izah ettim."

YENİ NESİL ANA DİLİNİ KONUŞAMIYOR

Erdem "Bir yabancı dil hayranlığı, yarı Türkçe yarı İngilizceden oluşturulan plaza dili toplumun her kesimini esir almış durumda. Gençliğimiz de aynı esaretin içinde. Hepimiz uzaktan yok oluşumuzu izliyoruz. Hangi amaçla olursa olsun Türkçe karşılığı bulunduğu halde yabancı kelime kullanmak, dilimize yapılan en büyük terör saldırısıdır. Burada asıl kaybolmakla karşı karşıya olan dilimiz değil, milli kimliğimiz. Milli değerler, sinsice yok ediliyor. Bunun sonucunda yeni nesiller anneyi babayı anlayamaz, tarihini dinleyemez, dilini konuşamaz, geleneklerini bilemez duruma getiriliyor. Toplumsal duyarlılık sağlanarak dil konusunda milli seferberlik ilan edilmeli." dedi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin çalışmalarıyla cep telefonlarındaki mesaj karakterleri Türkçeye uyumlu hale getirildi. Yön levhaları ile kurum ve kuruluşların tabelalarında Türkçenin öne çıkarılması da derneğin girişimleri ile oldu.