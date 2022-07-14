Tren motorunda sona yaklaşılıyor! Tasarım çalışmaları tamamlandı

Milli ve yerli demir yolu sanayiinin oluşturulmasında büyük rol üstlenen Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ'nin (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Metin Yaşar, projeleri hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Yaşar, TÜBİTAK, TCDD, Marmara Üniversitesi ve özel sektör iş birliği ile geliştirilen raylı sistem yerli motorunun, milli tasarıma sahip özgün bir motor olacağını söyledi.

Raylı sistem araçlarında kullanılacak 8 silindirli, 1.200 beygir gücündeki Türkiye'nin ilk yerli motoru konusundaki tasarım çalışmaları tamamlandı. Türkiye'nin ilk raylı sistem yerli motoru ile dışa bağımlılığın ortadan kalkacağını belirten Yaşar "Projeye ait tasarım çalışmaları tamamlanmış olup, analiz ve tedarik çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Gelecek 10 yıl içinde Türkiye'nin 7 bin adetten fazla şehir içi raylı sistem aracına ihtiyacı olacağını öngördüklerini belirten Yaşar "Bu büyüklükte şehir içi raylı sistem ihtiyacının yurt içinde üretilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda metro aracı projemizi de yatırım planımıza aldık" diye konuştu.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENDE ÜÇ SET BİTTİ

Yaşar, Milli Elektrikli Tren Seti Projesi'nde prototip üç setin üretiminin tamamlandığını, bu sene içinde üç tren setinin, 2024 sonuna kadar da 19 tren setinin TCDD'ye teslim edilmesinin planlandığını söyledi. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren Seti Projesi tasarım çalışmalarının da 2022 yılı içinde tamamlanacağını belirten Yaşar, 2026 sonuna kadar sekiz hızlı tren setinin teslim edilmesinin planlandığını kaydetti.

Milli tasarım ve ileri teknoloji ile Elektrikli Anahat Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması için çalışmalar devam ettiğini de ifade eden Yaşar "2022 içerisinde prototip üretiminin tamamlanarak 2024 sonuna kadar 20 adet lokomotifin teslim edilmesi planlanmıştır" dedi.

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ