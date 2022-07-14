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Bakan Kirişçi: Datça'daki yangın kontrol altına alınmıştır

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Datça'daki yangın) Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Temmuz 2022 12:42
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bakan Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının AFAD'ın koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Ekiplere başarılı çalışmaları için teşekkür eden Kirişci, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir. Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur." diye konuştu.

Kirişci, 450 haneden 3 bin 520 vatandaşın tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınıp, uygun yerlere nakledildiğini vurgulayarak, 4'ü ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 evin zarar gördüğünü aktardı.

Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın canıyla ilgili en ufak bir kaybımız olmamıştır. Diğer canlarımız da gerekli hassasiyet gösterilerek kurtarılmıştır. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımız ve arı kovanlarımız çalışmalar esnasında bulundukları yerden alınmıştır. Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilendi. Yangından etkilenenlerden 13'ü taburcu edilmiş, 7 kişinin tedavisi sürmekte. Bir belediye çalışanımızda ise üçüncü derece yanık söz konusu. Ama çok şükür hayati tehlikesi bulunmamakta."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarında hava unsuru olarak İHA, 12 uçak, 29 helikopter ve 4 de idari amaçlı helikopter kullanıldığını söyledi.

Bakan Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından doğadaki canlıların kurtarılması için de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kocadağ bölgesindeki 500 kadar yaban keçisinin alevlerden kurtarıldığını aktaran Kirişci, "Bölgeden 83 büyük ve küçükbaş hayvan bulundukları yerden alınarak güvenli yere taşındı." dedi.

Kirişci, yangınla mücadeleyi sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgarın olumsuz etkilediğine işaret etti.

Yangının zor bir coğrafyada etkili olduğuna dikkati çeken Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu zorluklara rağmen 24 saat dahi sürmeden yangın kontrol altına alınmış ve güzel bir çalışma geride bırakılmıştır. Söndürme çalışmalarında İHA, 12 uçak, 29 helikopter, 4 de idari amaçlı helikopter kullanıldı. 29 helikopterden 23'ü Orman Genel Müdürlüğümüze, geri kalan kısmı jandarmamıza ve emniyetimize ait. Milli Savunma Bakanlığımıza ait hava araçları da etkin ve aktif olarak kullanılmıştır. 194'ü arazöz ve 16'sı TOMA olmak üzere 576 araç bu çalışmalara aktif olarak katılmıştır."

- "Çalışmalara 2 bin 170 personel, 136 gönüllü aktif olarak katıldı"

Kirişci, bakanlığın 2 bin 170 personelinin çalışmalara aktif olarak katıldığını, 136 gönüllünün de çalışmalarda etkin olarak bulunduğunu kaydetti.

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Vatandaşların zararlarının tespit edileceğini vurgulayan Kirişci, şunları ifade etti:

"Ev olur veya tarımsal varlıklarımız olabilir, bunlarla ilgili zarar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi AFAD üzerinden olanları AFAD, diğerlerini de Cumhurbaşkanlığımız aracılığıyla ödemeleri inşallah gerçekleştirilecektir. 183 yıllık bir Orman Genel Müdürlüğümüz var. Orman ve yangın savaşçıları diyoruz. Hepsi birer cengaver. AFAD'mızın koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok önemli çalışmaları oldu."

Kirişci, belediyelerin vermiş olduğu yangın söndürme araçlarının da bu manada önemli olduğunu vurguladı.

- "Gece görev yapabilen helikopterlerimiz de uçuşlarını gerçekleştirdi"

Orman Genel Müdürlüğünün yazılım, donanım, beşeri sermaye ve insan kaynaklarının tüm yönleriyle yeterli düzeyde olduğunu anlatan Kirişci, "Speküle edildiği için bir noktanın altını çizmek isterim. Dün itibarıyla gece görev yapabilen helikopterlerimiz de uçuşlarını gerçekleştirdi. Basın mensupları aracılığıyla milletimiz bu uçuşları izlemiştir. Bizim için aslı olan hava araçları, karadaki orman savaşçılarının işini kolaylaştıran önemli enstrümanlar." diye konuştu.

Kirişci, arazideki, ormanın içindeki müdahale ekiplerinin başarılı çalışmalarına gece görev yapabilen helikopterlerle de destek verildiğini aktardı.

Oluşturulan envanterin neredeyse tamamına yakınının son yıllarda hem yenilenip hem de sayıca yukarılara taşındığını bildiren Kirişci, "Hava araçları bakımından ve diğer yönlerden çok ciddi bir destek Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından teşkilatlarımıza sağlanmıştır. AFAD bu manada gerçekten takdire şayan, Türkiye'ye yakışan bir yapılanmadır. Ulusal düzeyde bir koordinasyon gerekiyor, AFAD bu misyonunu gayet güzel şekilde gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

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