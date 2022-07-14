Fed'den tarihi yüksek faiz artış beklentisi

Fed 26-27 Temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı yaparsa bu, bankanın para politikasında gecelik faizi doğrudan kullanmaya başladığı 1990'lı yılların başından bu yana en büyük faiz artışı olacak.

JPMorgan Chase ABD Ekonomisti Micheal Feroli "bence beklentileri değiştirmek için zamanları var. Yavaş ve kademeli faiz artırmak için bir nedenleri yok" değerlendirmesini yaptı.

Nomura'dan 100 baz puan tahmini

Nomura ekonomistleri de enflasyon verisi sonrası gelecek toplantıda 100 baz puanlık faiz artışı beklediklerini açıkladı. Ekonomistler "gelen veriler, enflasyon sorununun daha da kötüleştiğini gösteriyor. Fed'in kredibilitesi için daha yüksek montajlı faiz artışı yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Deutsche Bank ABD Ekonomisti Bret Ryan daha yüksek miktarlı artış fiyatlamasının anlamlı olduğunu ancak açık bir sözlü iletişim olmadan bunu yapmayabileceğini belirterek "ancak bu mesajı vermek isterlerse vakit var" diye konuştu.

Citigroup ABD ekonomisti Andrew Hollenhorst de 100 baz puanlık artışın bu ayki toplantıda masada olması gerektiğini söyledi. Uzman "enflasyonda zirve konusunda temkinli olunmalı, çünkü daha birkaç ay önce yüzde 8,3'ün zirve seviye olacağı belirtiliyordu." dedi.

Kaynak:BloombergHT